Europa-Park : la billetterie est désormais ouverte pour le parc aquatique Rulantica

La billetterie pour Rulantica est désormais ouverte via la billetterie en ligne. Le parc aquatique attenant à Europapark à Rust ouvrira le 28 novembre.

Alsace, France

Vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets pour Rulantica, le parc aquatique d'Europa Park, qui proposera neuf espaces thématisés. Il ouvrira ses portes le 28 novembre. Et pour vous y rendre vous avez l'obligation de réserver votre place au préalable via la plateforme en ligne.

Le premier bassin est désormais achevé et rempli d'eau. Le parc va ouvrir le 28 novembre. Il pourra accueillir au maximum 3.500 personnes en même temps et jusqu'à 5.000 personnes par jour.

Tarifs pour le billet journée :

Enfants (jusqu'à 3 ans inclus) - gratuit

Enfants (de 4 à 11 ans) - 35,50€

Adultes (à partir de 12 ans) - 38,50€

Seniors (à partir de 60 ans) - 38,50€

Personnes en situation de handicap - 35,50€