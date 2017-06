Europa-Park lance sa nouvelle attraction : "Voletarium"

A partir de ce samedi 3 juin, Europa-Park ouvre au public sa nouvelle attraction le "Voletarium". Le plus grand "théâtre volant" d'Europe. Installé dans des télésièges, le public a l'impression de voler en hélicoptère au-dessus des plus beaux sites d'Europe : Paris, Venise, l'Islande, la Norvège,

A quelques pas de l'Alsace, Europapark, le célèbre parc d'attraction allemand, ouvre à partir de ce samedi 3 juin sa nouvelle attraction le "Voletarium". SI vous avez tous rêver de voler un jour avec cette attraction vous aurez l'occasion de survoler les plus beaux sites européens. C''est le plus gros investissement de toute l'histoire du parc. À l'aide de caméra installée sur un hélicoptère et de drones, ils ont pu réaliser des prises de vues au dessus des fjords norvégiens, du Parlement Européen à Strasbourg ou encore survoler Venise. Objectif : faire voyager le spectateur comme dans un hélicoptère, avec en prime des effets spéciaux : effet de vent, de brume et même de senteurs. Jakob Wahl, directeur de communication d’Europapark : "C'est vraiment une combinaison d'une attraction avec un film. Pendant 4m30, on est dans un siège qui est comme un télésiège qui bouge de manière synchronisé avec le film. Quand le film, l'hélicoptère fait un virage à droite, vous même vous faites un virage."

Attachez votre ceinture pour un vol de 4m30 au-dessus des plus beaux sites européens Copier

Voler au-dessus de Venise, Paris, la Norvège ou encore l'Islande

Avec cette attraction vous aurez l'occasion de survoler 15 sites européens : le château de Neuschwanstein en Allemagne, les îles Kornati en Croatie, Venise, Paris, et le Parlement européen de Strasbourg. Jakob Wahl, directeur de communication d’Europapark : "On avait plus de 50 idées puisque l'Europe c'est un continent magnifique." On est bien loin des sensations fortes du Silver Star, l'attraction est une invitation au voyage, accessible aux enfants de 4 ans. Pour plus d'informations rendez-vous sur www.voletarium.de.

Vidéo qui présente l'attraction (document Europapark):