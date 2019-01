Europa Park : le parc bat son record de fréquentation en 2018 malgré l'incendie

Les attractions les plus folles d'Europa Park ont fait le plein en 2018 !

Strasbourg, France

Le Silverstar, le Bluefire, le Voletarium... les attractions les plus folles d'Europa Park ont fait le plein en 2018 ! "Europa-Park achève la saison 2018 en battant une nouvelle fois de peu son record de fréquentation avec plus de 5,6 millions de visiteurs. La saison d'Halloween et la saison hivernale ont largement contribué à ce résultat", indique le parc dans un communiqué.

Travaux en cours dans le quartier scandinave

"L'année 2018 est également marquée par de gros investissements pour les travaux de _"Rulantica : le nouvel univers aquatique d'Europa-Park"_. Il s'agit (...) de l'un des plus grands chantiers privés d'Allemagne", poursuit le communiqué. "La rénovation du quartier français et de son emblématique grand huit "Eurosat" ont également nécessité un investissement conséquent. Enfin, la reconstruction du quartier scandinave et de l'attraction "La Grotte des pirates", détruite par l'incendie du mois de mai, sont en cours".

La saison hivernale d'Europa Park s'achève le 13 janvier 2019. Europa Park ouvrira ses portes pour la saison estivale le 6 avril 2019. Europa Park a été élu meilleur parc de loisirs au monde pour la cinquième année consécutive.