Europa-Park : le premier rail du nouveau grand huit a été posé

Le 14e grand huit d' Europa-Park est actuellement en construction dans le futur quartier croate du parc d'attraction allemand. Le premier rail a été posé mercredi 1er février. Le gros œuvre de la gare du grand huit est terminé. Les poteaux vont supporter 1385 mètres de rail.

Chaque élément de rail mesure entre 8 et 12 mètres de long et pèse jusqu'à 3,5 tonnes. La nouvelle installation est fabriquée dans les ateliers de MACK Rides à Waldkirch. Il faut compter quatre jours pour qu'un rail soit monté, peint et prêt à être transporté.

En 2022, Europa-Park a dépassé pour la première fois les 6 millions de visiteurs. Il s'agit d' un record historique de fréquentation pour le parc de loisirs allemand, situé à Rust (Bade-Wurtemberg) tout près de la frontière française.