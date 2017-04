Europajazz au Mans : quand un groupe de musique débarque dans un grand magasin

Parmi les balades musicales organisées ce samedi après-midi en centre-ville du Mans dans le cadre du festival "Europajazz": une halte aux Galeries Layette. Le groupe « Marabout Orchestra » a improvisé pendant un quart d’heure dans les rayons du magasin. Surprenant et rafraîchissant.

Marion est en train d'essayer des lunettes de soleil lorsque les six musiciens du groupe « Marabout Orchestra » poussent les portes du magasin. « J’entendais la musique. Je pensais que c’était dans la rue. Je me suis retournée. C’était juste à côté de moi ! », témoigne la jeune femme, surprise et enchantée. Elle décrit une « ambiance de festival, comme si nous étions en été ». Une passante ajoute : « ça donne de la joie car on est assez triste avec tout ce qui se passe ! ». Pour Patrick ce sont aussi des souvenirs qui remontent : « ça me rappelle un voyage à la Nouvelle Orléans », raconte le Sarthois. « Là-bas, c’est comme ça dans tous les magasins : des groupes jouent en traversant les commerces ».

La musique au devant des clients

Avec ce type de déambulation, ce ne sont pas les gens qui viennent écouter la musique, comme à un concert. Mais la musique qui vient à eux. Et ça change tout pour Xavier du groupe Marabout Orchestra : « nous les amenons à porter une oreille attentive à des musiques qu’ils n’ont pas forcément l’habitude d’écouter, en l’occurrence instrumentale avec des improvisations ». « Ensuite, ça peut leur donner envie d’aller en écouter d’autre », explique le saxophoniste. Dans les escalators, quelques clients battent le rythme et commencent à danser. La balade dans les rayons aura duré un quart d'heure avant la reprise du brouhaha habituel du grand magasin.

