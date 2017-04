Europajazz: la musique s'invite dans les collèges sarthois

Cette semaine, quatre collèges Sarthois se transforment en salle de concert! Alors que la 38e édition du festival Europajazz bat son plein, des établissements scolaires sarthois s'associent à l'opération. Ils ont accepté qu'un groupe de musique se produire entre leurs murs.

Près de 200 élèves de 3e et de 4e du collège Saint-Joseph du Mans ont assisté à un concert, mercredi 5 avril. Un événement organisé dans le cadre de l'opération "Europajazz au collège". Depuis 9 ans des groupes de musique sont invités à venir jouer dans des établissements scolaires, pour sensibiliser les jeunes à certains styles musicaux, considérés comme moins accessibles.

Les élèves du collège Saint-Joseph se sont laissés emporter par la musique blues © Radio France - Camille André

Cette année, le groupe Stand the weather se produit donc dans quatre établissements scolaires où il joue de la musique blues. Le concert a remporté un franc succès auprès des élèves du collège Saint-Joseph: "Lorsqu'on a étudié le blues en classe, j'ai trouvé ça étrange, reconnait Maxime, je ne voyais pas trop la différence avec le rock par exemple". Il assure pourtant avoir adoré le concert: "le fait qu'on soit dans une petite salle, avec tout le monde, ça mettait beaucoup d'ambiance".

Deux élèves n'ont d'ailleurs pas hésité à monter sur scène le temps d'un morceau pour interpréter une chanson avec les musiciens de Stand the weather. Dimitri Even, le médiateur culturel d'Europajazz s'en réjouit: "C'est bien de casser le mythe du musicien, si ça peut lancer des vocations et leur donner envie de monter leur propre groupe, c'est tant mieux!"

Des concerts pour étendre la culture musicale des élèves

Véronique Remmas, professeure d'éducation musicale, participe à Europajazz au collège pour la deuxième année consécutive. Pour elle, c'est une façon de sensibiliser ses étudiants à de nouveaux univers musicaux, et plus largement de leur "ouvrir l'esprit". Une initiative qui semble en tout cas porter ses fruits, puisque Dimitri Even, constate un regain d'intérêt des jeunes pour le blues, et dans une moindre mesure, pour le jazz, ces dernières années: "Sur le soblues festival, on constate qu'on attire un public de 20-25 ans, qu'on n'avait pas avant. On pense que c'est aussi grâce aux concerts Europajazz au collège", assure-t-il.

Arthur et Gabriel, deux élèves passionnés de musique sont venus chanter un morceau avec le groupe © Radio France - Camille André

Le festival Europajazz, se poursuit jusqu'au 7 mai, avec de nombreux rendez-vous musicaux, à retrouver ici.