Europa-Park : le projet de téléphérique au-dessus du Rhin suspendu pour cinq ans

Alsace, France

La famille Mack, propriétaire d'Europa-Park, calme le jeu après avoir annoncé en grande pompe le 6 novembre dernier la construction d'un téléphérique au-dessus du Rhin. Le projet est gelé pendant cinq ans comme l'a annoncé Mickael Mack sur son compte twitter. Il souhaite instaurer un dialogue avec les différentes parties.

Les associations de protection de l'environnement sont très attentives aux conséquences de ce projet sur la biodiversité. Le téléphérique doit survoler deux réserves naturelles et le Rhin est l'un des couloirs de migration les plus importants pour les oiseaux en Europe.

Wir haben uns mit dem Ruster Gemeinderat beim grenzübergreifenden Projekt „Seilbahn der Freundschaft“ auf ein 5-jähriges Moratorium geeinigt. Ich möchte die Öffentlichkeit rechtzeitig & transparent über diese Einigung informieren. Auf folgende Punkte haben wir uns verständigt: pic.twitter.com/gN3kN5LeSd — Michael Mack (@MichaelMack) December 7, 2018

Ce téléphérique relierait Rust à l'Alsace et plus précisément le Ried mais aucune commune n'a encore été désignée pour l'accueillir. Pour Laurence Muller-Bronn, la maire de Gerstheim et vice-présidente du Bas-Rhin : "Cinq ans, ce n'est pas exagéré pour un projet comme celui-là (...) et je pense qu'il est imlportant de discuter avec les défenseurs de la nature".