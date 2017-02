Europavox 2017 : Manu Chao en concert au stade Marcel-Michelin à Clermont !

Les organisateurs du festival ont dévoilé la programmation de l'édition 2017 qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet. Parmi les têtes d'affiche, Matthieu Chedid, Archive, Chinese Man, Deluxe ou encore Manu Chao, qui enflammera le public clermontois le 2 juillet dans l'antre des rugbymen de l'ASM.

C'est le groupe Archive qui aura l'honneur d'ouvrir l'édition 2017 d'Europavox le 29 juin prochain à Clermont-Ferrand. L'occasion pour les Londoniens, rois du rock progressif, de présenter leur 12e opus, The False Foundation" sorti en octobre dernier.

Leurs venues avaient déjà été annoncées à l'automne dernier. Chinese Man et Deluxe sont programmés le 30 juin au Forum. Pour compléter l'affiche du jour, les marionnettes de Puppetmastaz, mais aussi la Danoise Agnes Obel, qui était déjà venue il y a 7 ans à Europavox.

Matthieu Chedid en concert le 1er juillet à Europavox © Maxppp - Josselin Clair

Lui n'a pas attendu autant de temps pour revenir au Forum. Matthieu Chedid, tête d'affiche de l'édition 2014 avec Stromae, viendra cette fois-ci présenter son dernier projet "Lamomali" le 1er juillet. Bête de scène, -M- embarquera le public à travers ses influences culturelles. Un voyage planétaire avec deux logues escales à Paname et au Mali. Une soirée Electro-Rock est également programmée le même jour. Avec notamment le DJ allemand Boys Noize.

Manu Chao © Maxppp - Domenech Castello

Neuf ans après son dernier passage enflammé au Zénith d'Auvergne, Manu Chao revient à Clermont-Ferrand. Mais le fauve sera en semi-liberté puisque le concert aura lieu le 2 juillet dans l'enceinte du stade Marcel-Michelin. Plus de 20 000 spectateurs pourront sauter et s'égosiller devant la performance scénique de l'ex-leader de la Mano Negra. Ça changera des percées de Wesley Fofana et des plaquages Fritz Lee. A concert hors-norme, billetterie particulière. Elle est uniquement ouverte aux abonnés du stade Michelin à partir de ce jeudi, 14 heures, jusqu’au 14 février. Le prix des places : 27 euros.

Europavox : les places pour tous les concerts du Festival seront en vente pour le grand public à partir de mardi prochain.