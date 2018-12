Europavox : il y aura du beau monde fin juin à Clermont-Ferrand

Les premiers noms sont tombés ce matin. Fin juin, le festival Europavox accueillera à nouveau des têtes d'affiche dont le groupe écossais Franz Ferdinand et Eddy de Pretto. Les billets seront en vente à partir de ce jeudi 13 décembre.

Clermont-Ferrand, France

2019 sera un bon cru. Europavox, désormais incontournable sur la route des festivals de l'été, annonce des stars pour la fin juin à Clermont-Ferrand. Ce mardi matin, les organisateurs ont dévoilé une première liste avant une présentation officielle au mois de mars prochain. 50 artistes sont attendus en tout et à côté des têtes d'affiches il y aura des découvertes venues de toute l'Union Européenne.

Eddy de Pretto et Jeanne Added le vendredi 28 juin

Coup d'envoi du festival le vendredi 28 juin. Sur la grande scène : Eddy de Pretto qui marie la chanson française et le rap. A ses côtés, The Avener ainsi que Jeanne Added et le rappeur Georgio.

Franz Ferdinand et Roméo Elvis le samedi 29 juin

Le lendemain, la Grande Scène du festival recevra les quatre écossais du groupe Franz Ferdinand qu'on n'a pas vu à Clermont-Ferrand depuis 15 ans. La Belgique sera représentée par Roméo Elvis, étoile montante du hip hop. Et côté pop, une nouvelle icône, Clara Luciani.

Les musiques urbaines le dimanche 30 juin

Pour son dernier jour, Europavox recevra MHD, Columbine, Kiddy Smile et Morcheeba.

La billetterie ouvre ce jeudi 13 décembre. Elle propose des pass jour à 39 euros, 63 euros pour un pass week-end. Les jeunes et les bénéficiaires du RSA peuvent bénéficier de réductions.