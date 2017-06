Europétanque de Firminy : une 38e édition de niveau mondial

C'est parti pour la 38e édition de l'Europétanque de Firminy. Un millier de joueurs et 5.0000 spectateurs sont attendus ce weekend du 17 et 18 juin pour cet événement devenu incontournable. Et ce même si cette année, la ville de Montpellier a joué les trouble-fête.

Pendant ce weekend du 17 et 18 juin, Firminy parlera pratiquement avec l'accent sous un soleil quasiment provençal pour cette fête de la pétanque. Les premières boules ont été lancées dès vendredi à l'occasion du Gentleman, une compétition amicale entre pros et amateurs où s'opposent des doublettes composées aléatoirement. A noter, la présence d’élus locaux et notamment celle de Marc Petit, maire de Firminy.

Le gratin du monde du cochonnet

C’est samedi que commencent les choses sérieuses avec un plateau très relevé : plusieurs champions du monde d'Europe et de France ont répondu présent. Et de nombreuses nationalités sont représentées : Belgique, Suisse, Portugal, Pays-Bas, Ukraine, Etats-Unis. La doublette russe qui devait être de la partie a finalement dû se désister, faute d’avoir « eu les papiers » explique Noël Det, le président de l’Europétanque qui espère bien voir les russes lors de la prochaine édition.

Des étrangers mais aussi beaucoup de joueurs locaux se succèdent sur les terrains, comme Angelo Baldi qui participe au tournoi pour la 31e fois, un record.

« Cette compétition est magnifique pour la ville de Firminy. La pétanque, ce sont des parties acharnées et surtout de l’amitié » Angelo Baldi

Le "Montpelliergate"

Malheureusement pas de Philippe Quintet, Christian Farizo ou Philippe Suchaud. Les cadors sont tous à Montpellier depuis mercredi pour l'odyssée de la pétanque. Une compétition qui n'en est qu'à sa deuxième édition mais qui s'est donnée les moyens d'attirer les plus grands noms. La ville de Montpellier aurait participé à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euro pour doter la cité d'une grande compétition. A côté l'Europétanque, pourtant historique, de Firminy ne pouvait pas rivaliser. A Firminy les meilleurs joueurs sont nourris et logés. C'est le cas aussi à Montpellier mais avec un joli chèque de 2000€ en plus.