La finale du grand concours européen de la chanson s’est soldée ce samedi à Lisbonne par la victoire d'Israël. La France et son titre "Mercy", interprété par le duo Madame Monsieur s’est classée 13e.

Israël gagne la 63e édition de l’Eurovision qui s’est déroulée ce samedi soir depuis l’Altice Arena de Lisbonne, au Portugal, au terme de plus de trois heures de chansons. La chanson "Mercy", interprétée par Madame Monsieur, et donnée favorite pour arriver dans le peloton de tête, termine, elle, à la 13e place du classement.

Le titre vainqueur s'appelle "Toy", interprété par la chanteuse israélienne de 25 ans Netta Barzilai. La chanson se veut un appel à l'émancipation féminine et contre toute forme de harcèlement. "Merci pour avoir accepté la différence et célébré la diversité", a réagi la chanteuse en pleurs, sur la scène.

26 pays en lice

26 pays concourraient lors de cette finale, pour succéder à Savador Sobral, le lauréat portugais de l’année dernière. Outre le Portugal, qualifié d’office car, en tant que vainqueur de l’édition précédente, il est donc le pays hôte cette année, s’ajoutent les « Big Five », les cinq plus gros contributeurs financiers (la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni) ainsi que les dix qualifiés pour la finale.

Pour les départager, deux jurys pris en compte chacun à 50% : un jury de professionnel, ainsi que le public. Ces derniers ont pu voter pendant un quart d’heure par téléphone et SMS. Mais sachez que les voix obtenues sont forcément venues d’un pays tierce (on ne pouvait pas voter pour le candidat de son pays).

La dernière fois que la France a gagné l’Eurovision, c’était il y a 41 ans, avec le titre L’Oiseau et l’enfant, interprété par Marie Myriam.