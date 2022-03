Eurovision 2022 : le groupe breton Alvan et Ahez représentera la France

C'est le groupe breton Alvan et Ahez qui représentera la France à l'Eurovision le 14 mai prochain, à Turin en Italie. Le quatuor a été désigné ce samedi soir lors de la finale France et choisi parmi 11 autres candidats. Les Bretons ont été plébiscités par le jury professionnel et le public.

Avec 222 points, les bretons Alvan et Ahez ont conquis le jury professionnel et le public de l'Eurovision. Le quatuor défendra les chances françaises en finale à Turin en Italie, le 14 mai prochain avec la chanson Fulenn, interprétée intégralement en langue bretonne. Le titre signifie à la fois « étincelles » et « jeune fille », il est inspiré d'une légende bretonne et évoque le combat des femmes.