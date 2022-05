Eurovision 2022 : Marie Myriam, dernière lauréate française, adore les bretons Alvan et Ahez

Samedi 14 mai, ce sera le grand jour pour "Alvan et Ahez", le groupe breton qui représente la France cette année au concours Eurovision de la chanson qui se déroule à Turin en Italie. Ce show, suivi, lors de l'édition de 2021, par 183 millions de personnes, est un formidable tremplin pour les artistes venus de tout le continent. En France, une téléspectatrice pas comme les autres sera devant son petit écran, la chanteuse Marie Myriam. C'est la dernière Française à avoir remporté l'Eurovision en 1977 avec "l'enfant et l'oiseau" et elle adore les jeunes Bretons.

à lire aussi Eurovision : un écran géant à Rennes pour suivre la prestation d'Alvan et Ahez samedi

Le breton, "je trouve cela jolie comme langue chantée"

Marie Myriam n'a pas raté un concours de l'Eurovision depuis 1964. Même dans les années 80, quand elle multipliait les concerts partout en France et qu'elle ne pouvait pas être devant sa télévision, elle enregistrait les émissions. Pour cette année, alors qu'elle espère une victoire française depuis 1977, elle est confiante avec "Alvan et Ahez" qui vont porter au plus haut les couleurs françaises même en chantant en langue bretonne.

La Bretagne, c'est français et chanter en breton c'est français. Je ne fais aucune différence. En plus je trouve cela jolie comme langue chantée - Marie Myriam

"Pour moi, ce qui compte c'est le visuel, leur voix, la musique, c'est tout ce qui nous amène quelque chose", s'enthousiasme l'artiste.

à lire aussi Eurovision : la France ne part pas favorite d'après les bookmakers

"Passer le flambeau"

"Cela fait 45 ans que je répète la même chose, que j'aimerais passer le flambeau et je croise les doigts pour ceux qui vont représenter la France. On me demande toujours qu'est-ce-que vous pourriez leur donner comme conseils, et bien je réponds aucun car il n'y a aucun conseil à donner", poursuit l'artiste.

J'ai adoré le groupe. Le public ne s'est pas trompé, d'ailleurs le public ne se trompe jamais. - Marie Myriam

Marie Myriam vient de sortir un double album compilant ses succès de 1977 à 1983, dont bien sûr "l’oiseau et l’enfant " vendu à six millions d'exemplaires après la victoire de la chanteuse à l'Eurovision.