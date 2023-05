Eurovision 2023 : ce fan de Dordogne a assisté à 17 éditions du concours

Kiev, Belgrade, Lisbonne ... Depuis qu'il a découvert l'Eurovision dans les années 1980, Jérôme Blondy ne s'en lasse pas. Cet habitant de Sarrazac en Périgord Vert a assisté à 17 éditions du concours européen de la chanson, dont la 67e est prévue ce samedi 13 mai à Liverpool . "Mes souvenirs, c'est surtout l'ambiance, se retrouver entre Français mais aussi avec des étrangers", a-t-il raconté sur France Bleu Périgord ce 12 mai.

S'il ne pourra pas faire le déplacement en Angleterre cette année, et se contentera d'une "petite soirée entre amis autour d'un apéritif dînatoire", Jérôme Blondy assure que l'Eurovision "devient de plus en plus tendance". "On en parle de plus en plus, et de plus en plus d'artistes ont envie d'y participer", assure ce membre de Club OGAE (Organisation générale des amateurs de l'Eurovision).

Et lorsqu'on lui demande si après 46 ans d'attente la France peut enfin espérer remporter l'Eurovision grâce au tube "Évidemment" de La Zarra , Jérôme Blondy reste prudent : "J'espère, mais ça va être compliqué. Parce qu'il y a une grande favorite", la Suédoise Loreen. "On peut tout de même avoir un bon classement, parce que la chanson est appréciée". Et Jérôme Blondy avoue avoir une préférence pour le candidat italien Marco Mengoni. "C'est une très belle chanson, il chante très bien, l'italien est une très belle langue. Mais je supporte bien sûr complètement la France !", conclut-il.

