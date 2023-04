Eurovision 2023 : concerts annulés, problème personnel, La Zarra se met en retrait jusqu'à la finale

Annulations de concerts, problèmes personnels : à un peu plus de vingt jours de la finale du concours Eurovision de la chanson, la représentante française inquiète. La chanteuse La Zarra a décidé de se mettre en retrait des médias jusqu'au jour-J, le 13 mai prochain, après "un problème personnel" survenu samedi. Elle doit se reposer, assure son entourage. "On se revoit à Liverpool" a cependant promis l'interprète d'"Évidemment" sur son compte Instagram. Sa prestation sur la scène de l'Eurovision n'est pas remise en cause, assure la délégation française.

Deux concerts annulés

Ce samedi, La Zarra, a d'abord annulé sa prestation prévue à Amsterdam (Pays-Bas) alors qu'elle avait effectué tous les réglages de son quelques heures auparavant et enchainé les interviews auprès de médias du monde entier. Elle devait se produire devant les fans de l'événement lors d’un traditionnel pré-concert organisé par le concours. La production de l’artiste québécoise, qui vit désormais en France, évoque "un problème personnel". "Elle est épuisée émotionnellement" avait confié la délégation à nos confrères de 20 Minutes .

La Zarra a ensuite annulé sa participation à un autre concert prévu ce dimanche à Londres (Royaume-Uni) en fin de journée et a reporté à plus tard sa promotion prévue ces prochains jours. Elle devait notamment participer à l’émission Télématin mardi sur France 2. Plus tard, sur ses réseaux sociaux La Zarra a annoncé qu'elle "avait besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles. Ces moments d'intimité vont être importants pour moi", en remerciant ses abonnés pour leur "bienveillance".

Une journée compliquée et des récents problèmes de santé

La journée de samedi avait déjà été difficile pour La Zarra. Le matin, dans une story Instagram, elle avait pesté contre la saleté de sa chambre d'hôtel d'Amsterdam : "J’ai lavé ma chambre à l’eau de javel moi-même tellement c’était sale", rapporte La Voix du Nord . Des problèmes de son lors de ses répétitions ont ensuite particulièrement agacé la chanteuse, selon le Parisien . Le 8 avril, elle avait déjà eu quelques difficultés lors de sa prestation à Madrid en raison de problèmes techniques liés, encore une fois, au retour son.

La Zarra fait face également à des problèmes de santé, elle s'était confiée au Parisien :"J’ai perdu ma voix pendant six mois. Ça va mieux depuis trois semaines. J’ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois, je me dis que je vais gagner et d’autres fois que c’est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible".

Sa candidature n'est pas remise en cause

Malgré ces problèmes, la délégation française à l'Eurovision assure que sa participation au concours prévu à Liverpool le 13 mai n’est pas remise en cause. "Il faut se rendre compte que l'Eurovision c'est vertigineux, l'important, c'est qu'elle soit prête le jour J", a assuré un membre de son équipe.

La Québécoise doit représenter la France à l'Eurovision 2023 avec sa chanson Évidemment. Le 19 février sur France 2, elle avait dit sa "grande fierté" de représenter la France, "le berceau de la francophonie". La Zarra a désormais trois semaines pour se remettre en selle.

La Zarra - Évidemment | FIRST LIVE TV PERFORMANCE - C à vous France 5 | Eurovision France 2023 🇫🇷