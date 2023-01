Eurovision 2023 : La Zarra représentera la France

Elle s'appelle La Zarra, pseudo de Fatima Zahra Hafdi. Chanteuse québécoise révélée en 2021 avec son tube Tu t'en iras, autrice, compositrice et interprète, La Zarra portera les couleurs de la France à Liverpool, le 13 mai prochain lors de la grande finale de l’Eurovision 2023. Contrairement aux années précédentes la jeune femme n'a pas été désignée par un vote du public et d'un jury. La chanson qu'elle interprétera sera dévoilée prochainement.

"Ces dernières années, je n'étais pas prête, j'écrivais mon premier album ("Traîtrise", sorti fin 2021) et je ne me voyais pas défendre la France, ce grand pays", a commenté La Zarra (nom de scène choisi en référence à "La Môme", surnom d'Edith Piaf). "Aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi et je suis entourée d'une équipe motivée", expose celle qui prépare parallèlement son second album.

"Avec l'Eurovision, mon personnage de La Zarra va évoluer, grandir et il y aura peut-être des petites surprises", a confié à l'AFP la chanteuse coiffée façon âge d'or d'Hollywood.

En 2022, la France a remporté l'Eurovision junior grâce à Lissandro, 13 ans.