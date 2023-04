Eurovision 2023 : six choses à savoir sur la prochaine édition du concours

Plaisir coupable pour certains, événement à ne pas manquer pour d'autres : l'Eurovision est de retour ! La 67e édition du concours et son lot de chansons entêtantes, de costumes inoubliables et de danses décalées, débute le 9 mai prochain à Liverpool avec la première demi-finale suivie de la seconde le 11. Le vainqueur soulèvera le trophée lors de la grande finale le samedi 13 mai, diffusée sur France 2. Des milliers de fans du concours sont attendus sur place et près de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde devraient de nouveau regarder la compétition sur leur canapé.

En attendant de connaître le vainqueur qui succédera à l'Ukraine parmi les 37 concurrents, France Bleu vous livre six choses à savoir sur l'édition 2023 pour briller auprès de vos collègues, à la machine à café ou au prochain repas de famille, entre la dinde et le café.

1 - Le concours est organisé au Royaume-Uni (malgré la victoire de l'Ukraine)

L'an dernier, l'Ukraine a écrasé la concurrence et remporté la compétition haut à la main avec plus 439 points attribués par le public, un record. La tradition aurait voulu que l'UER (Union européenne de radio-télévision) confie à la télévision publique ukrainienne l'organisation du concours. Mais l'invasion russe en Ukraine, débuté quelques mois auparavant, a rapidement décidé l'organisme à revoir ses plans. Les clés du concours ont donc été remises au Royaume-Uni , arrivé deuxième.

Le groupe 'Kalush Orchestra" vainqueur de l'Eurovision 2022 pour l'Ukraine © AFP - Marco BERTORELLO

Après quelques jours de contestation, l'Ukraine s'est résolue à renoncer au concours, un accord ayant été annoncé par l'UER et le gouvernement britannique pour que la BBC (le groupe audiovisuel public britannique) organise la compétition. La ville de Liverpool en Angleterre a ensuite été choisie pour accueillir les deux demi-finales et la finale.

L'Ukraine reste en grande partie la vedette de cette édition : le drapeau ukrainien a été maintenu dans le logo officiel de l'édition 2023 et une des quatre présentateurs est ukrainienne. Plusieurs anciens représentants ukrainiens sont également invités.

2 - La France est représentée par La Zarra

Comme en 2004 avec Natasha-St Pier, France Télévisions a décidé de confier les chances françaises à une chanteuse québécoise : La Zarra. Si vous êtes auditeurs ou auditrices de France Bleu, vous la connaissez bien, son tube "Tu t'en iras" passe régulièrement sur les ondes. Le 13 mai, c'est avec sa chanson électro-disco "Évidemment" qu'elle défendra les couleurs tricolores malgré sa mise en retrait provisoire des médias pour un "problème personnel".

La Zarra - Évidemment | France 🇫🇷 | Official Music Video | Eurovision 2023

Au concours de l'Eurovision, il n'est pas rare qu'un artiste représente un autre pays que le sien et ça paye : la Québecoise Céline Dion a gagné pour la Suisse en 1988 (avec "Ne partez pas sans moi", titre popularisé récemment par la Star Academy), la même année, la Belge Lara Fabian s'est classée 4e pour le Luxembourg et la Française France Gall a remporté le concours pour le Grand-Duché en 1965. Enfin, Natasha Saint-Pier avait terminé 4e. "Il n’y a pas de règle concernant la nationalité des artistes. Cela a toujours été le cas", assurait en janvier un porte-parole de l’Eurovision à nos confrères du site actu.fr .

NE PARTEZ PAS SANS MOI - CELINE DION (Switzerland 1988 Eurovision Song Contest)

Le 23 avril, La Zarra avait 4% de chance de remporter le concours, selon les parieurs. La France n'a plus gagné l'Eurovision depuis Marie Myriam en 1977.

L'OISEAU ET L'ENFANT - MARIE MYRIAM (France 1977 - Eurovision Song Contest HD)

3 - Une ancienne gagnante retente sa chance

Cette année, la chanteuse Loreen, reconnaissable à sa longue chevelure noire corbeau, porte les couleurs de la Suède. Si son nom vous dit quelque chose, c'est normal : elle a déjà remporté le concours en 2012 avec son titre électro "Euphoria", devenu culte chez tous les fans de l'Eurovision .

La chanteuse suédoise Loreen lors de sa prestation à l'Eurovision 2012 à Baku (Azerbaïdjan) © AFP - VYACHESLAV OSELEDKO

Onze ans après, Loreen interprétera "Tattoo" sous un panneau LED de près de 2.000 kilos. Une mise en scène magnétique et un refrain entêtant qui pourraient la faire triompher à nouveau.

Loreen - Tattoo | Sweden 🇸🇪 | Official Music Video | Eurovision 2023

La Suède, déjà six victoires à son actif (la dernière en 2015), est favorite de l'édition 2023 selon les bookmakers (les parieurs) : au 23 avril, le pays avait 43% de chance de l'emporter, loin devant ses voisins finlandais (17%) et l'Ukraine (7%). Certes, ce ne sont que des prédictions. Mais les parieurs ont parfaitement pronostiqué la victoire de l'Italie en 2021, puis celle de l'Ukraine l'année suivante.

Une victoire de la Suède cette année ferait entrer un peu plus le pays dans l'Histoire du concours. D'abord, car le record de sept victoires détenu uniquement par l'Irlande serait égalé, et puis parce que deux victoires pour un même artiste restent très rares. C'est (encore) l'Irlande qui avait réussi cet exploit avec Johnny Logan en 1980 et 1988. Il a même remporté le concours trois fois, si l'on compte sa victoire en tant qu'auteur de la chanson gagnante de 1992.

4 - L'Australie encore au rendez-vous

Invités en 2015 à Vienne (Autriche) pour la première fois à l'occasion de la 60e édition du concours, les Australiens poursuivent leur aventure à l'Eurovision en 2023. En huit ans, ils n'ont pas raté un seul concours ! Mais alors pourquoi participent-ils à un concours européen, à des milliers de kilomètres de chez eux ?

L'Australie est membre affilié de l'UER (Union européenne de radio-télévision) et diffuse ainsi le concours depuis 1983, rapporte franceinfo . C'est à ce titre que le pays a été convié en 2015. Cette année-là, le représentant australien Guy Sebastian décroche la cinquième place. "Un succès qui convainc l'UER d'autoriser à nouveau les Australiens à envoyer un candidat en 2016" explique franceinfo "mais cette fois, plus question de passe-droit : le pays doit, comme les autres concurrents, affronter l'étape des demi-finales". Le pays s'est qualifié à chaque fois pour la finale, sauf en 2021.

Guy Sebastian - Tonight Again (Australia) - LIVE at Eurovision 2015 Grand Final

Pour l'édition 2023, c'est le groupe Voyager qui va représenter l'île avec sa chanson "Promise". Si l'Australie remporte un jour la compétition, le concours ne sera pas délocalisé en Océanie, mais se tiendra bien en Europe avec l'aide des Australiens.

Voyager - Promise | Australia 🇦🇺 | Official Music Video | Eurovision 2023

5 - Le monde entier va pouvoir voter

Le concours étant de plus en plus regardé à travers le monde, les organisateurs ont décidé d'intégrer les spectateurs des pays non-participants dans le système de vote. Ainsi, lors des demi-finales et de la finale, le vote en ligne du "reste du monde" sera converti en points et aura le même poids qu'un pays participant.

Un choix justifié par l'engouement autour de l'Eurovision : "Ces changements donnent en effet plus de poids au vaste public qui suit cette compétition unique en son genre. (...) Cette évolution majeure reflètera l'envergure véritablement mondiale de l'émission, car quiconque suivra [l'Eurovision] à la télévision sera en mesure de voter pour sa chanson préférée, depuis n’importe quel endroit de la planète" a expliqué le superviseur exécutif du concours Martin Österdahl.

Lors de la finale, les points finaux de chaque pays seront le résultat des votes combinés du public et de 37 jurys nationaux. En revanche, une nouveauté de taille va entrer en vigueur cette année : les jurys nationaux n'auront pas voix au chapitre à l'issue des demi-finales, seul le public aura le pouvoir de décider.

L'annonce des résultats est le moment le plus fort en suspense lors du concours Eurovision (ici en 2021 à Rotterdam). © AFP - Sander KONING / ANP MAG / ANP

6 - Une actrice de Game of Thrones sera sur scène

Quatre présentateurs et présentatrices auront la lourde tâche d'animer le concours lors de la finale le samedi 13 mai : la star de télé anglaise Graham Norton, commentateur historique de l'Eurovision pour la BBC, la chanteuse britannique Alesha Dixon (rendue célèbre pour son tube "The Boy Does Nothing" ), la chanteuse ukrainienne Julia Sanina et ... une actrice anglaise bien connue des fans de la série médiévale fantastique Game of Thrones (Le Trône de Fer) : Hannah Waddingham.

Hannah Waddingham à la cérémonie des Emmy Awards à Los Angeles en septembre 2022 © AFP - Robyn BECK

Son personnage vous a forcément traumatisé, elle interprétait Septa Unella, une nonne machiavélique opposée à la famille Lannister. Hannah Waddingham, qui a aussi été vue dans les séries "Sex Education" et "Ted Lasso", sera bien plus sympathique sur la scène de l'Eurovision, promis !

