"Eurovision France" 2022 : un groupe breton et une chanteuse rennaise veulent représenter la France

La sélection Française pour le concours Eurovision 2022 se déroule ce samedi soir à partir de 21h10 sur France 2. Le groupe breton Alvan et Ahez et la rennaise Joanna font partie des 12 artistes ou groupes qui vont tenter de participer à la finale en mai à Turin en Italie.

Qui représentera la France au concours Eurovision de la chanson 2022 ? On le saura ce samedi 5 mars sur France 2 dans l'émission "Eurovision France, c'est vous qui décidez". Parmi les 12 artistes ou groupes sélectionnés, deux sont originaires de Bretagne, le groupe Alvan et Ahez et la chanteuse Joanna.

De l'électro pour défendre la langue bretonne

Complètement décoiffant, le groupe Alvan et Ahez, qui a mixé de l'électro avec un texte en langue bretonne inspiré d'une légende bretonne et qui évoque le combat des femmes. La chanson s'appelle Fulen, qui veut dire étincelle mais aussi jolie fille. "la chanson parle surtout d'émancipation féminine, du regard inquisiteur que peuvent ressentir les femmes quand elles dansent, quand elles s'expriment avec leur corps" explique Marine auteure de la chanson "la scène c'est celle d'une femme qui danse autour d'un feu de joie".

C'est très bien pour nous et pour la langue bretonne de participer à la sélection de l'Eurovision cette année - Sterenn, membre du groupe Alvan et Ahez

La rennaise Joanna en "navigateure"

Joanna, originaire de Rennes, explique faire du RnB avec des sonorités électro. Elle va chanter ce samedi soir "Navigateure", une chanson qu'elle a écrite et qui fait partie de son dernier album Sérotonine. Le 20 novembre 2021, elle s'est produite sur la scène de l'Antipode à Rennes.

