Eurovision junior 2021 : Enzo, un adolescent né dans les Yvelines, représente la France avec "Tic Tac"

"Tic Tac" : c'est la chanson défendue par Enzo, 13 ans, pour représenter la France à l'Eurovision Junior 2021. Ce télécrochet est organisé pour la première fois dans l'Hexagone, ont annoncé jeudi France Télévisions et l'Union européenne de radio-télévision (UER), organisme à l'origine du concours.

Enzo, 13 ans, aura-t-il le même succès que Valentina gagnante en novembre 2020 de l'Eurovision junior. L'adolescent né dans les Yvelines représente la France à ce télécrochet organisé pour la première fois dans l'Hexagone.

Enzo est le fils d'un pilote. Il a grandi entre la France, Macao et Hong Kong. "Son énergie, son talent, sa voix unique font de lui un superbe représentant de la France", se félicite Alexandra Redde-Amiel, chef de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés, jeux et divertissements de France Télévisions.

Valentina avait gagné avec le titre "J'imagine". Enzo va interpréter une chanson intitulée "Tic tac".

Ecoutez la chanson d'Enzo

"Avec sa chanson qui évoque le temps qui passe si vite, Enzo nous embarque dans son monde si entraînant et vivant pour nous rappeler que la vie est à savourer chaque seconde", indique Alexandra Redde-Amiel.

Le titre "Tic Tac", oscille entre charleston vintage et pop contemporaine. Il a été écrit et composé par Alban Lico (Vitaa et Slimane, Carla, Valentina).

Les votes seront possibles à partir du 17 décembre 2021

La 19e édition de l'Eurovision junior aura lieu le 19 décembre 2021. La compétition aura lieu à la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) et elle sera retransmise en direct sur France 2. L'Eurovision junior est réservée aux chanteurs de 9 à 14 ans. Dix-neuf pays d'Europe et d'Asie centrale y participent.

Le vainqueur du concours sera le jeune artiste ayant recueilli le plus de votes du public (50%) mais aussi de l'ensemble des jurys nationaux (50%).

Contrairement à la version adulte, l'Eurovision Junior permet de voter pour son propre pays. Il sera possible de se connecter à partir du 17 décembre dès 17H00 sur le site internet, pour voter pour trois pays de son choix.