Eurovision : l'Ukraine remporte la victoire, la France termine avant-dernière

L'Ukraine a donc remporté le 66e concours de l'Eurovision samedi soir à Turin, en Italie. La France, représentée par le groupe breton Alvan & Ahez termine 24e et avant-dernière. La plus mauvaise place pour la France depuis 2015.

Les Ukrainiens partaient largement favoris. Le Kalush Orchestra, dont la chanson "Stefania" mêle hip-hop et musique traditionnelle, a recueilli 631 points, devant le Royaume-Uni et l'Espagne, grâce au vote des téléspectateurs. C'est la troisième victoire de l'Ukraine dans ce concours après celle de 2004 et surtout l'édition 2016 - deux ans après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie - avec Jamala et le titre "1944", une chanson racontant la déportation des Tatars par Staline.

Un appel à sauver l'Ukraine

Le chanteur a lancé à la fin de sa prestation un appel, en anglais, à aider son pays : "s'il vous plaît, aidez l'Ukraine et Marioupol! Aidez Azovstal". Les messages politiques sont généralement proscrits à l'Eurovision mais les organisateurs ont fait savoir que l'Ukraine ne serait pas disqualifiée pour ces propos. Dans un message publié sur Facebook, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé ses félicitations aux gagnants : "Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe!"

Selon les règles de l'Eurovision, la prochaine édition du concours devrait se tenir en Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, l'Eurovision 2023 devra se tenir dans la ville de Marioupol "libre, pacifique et reconstruite". Ce port stratégique est toujours intensément bombardée par les Russes selon Kiev.

Grosse déception pour la France

Certes, les Bretons ne partaient pas favoris. Mais les bookmakers les avaient classé 15e en moyenne avec moins d'1% de chances de remporter le concours, au même niveau que la Finlande ou le Portugal. Alvan et Ahez termine donc à une décevante 24e et avant-dernière place, avec 17 points, devant l'Allemagne. L'an dernier, la France était arrivée deuxième du concours grâce à la prestation de Barbara Pravi et sa chanson Voilà.