Eurovision : la France ne part pas favorite d'après les bookmakers

La 66e édition de l'Eurovision se déroule samedi soir à Turin. La France, représentée cette année par le groupe breton Alvan et Ahez, ne semble pas convaincre les pronostiqueurs.

Le groupe Alvan et Ahez lors de la cérémonie d'ouverture de l'Eurovision à Turin dimanche 8 mai.

Le groupe Alvan et Ahez parviendra-t-il à déjouer les pronostics ? Le groupe breton représentera la France au concours de l'Eurovision samedi soir au Pala Olimpico de Turin devant 15 000 spectateurs. Mais leur titre électro-pop Fulenn en langue bretonne ne semble pas convaincre les bookmakers jusqu'ici, classé 15e en moyenne avec moins d'1% de chances de remporter le concours, au même niveau que la Finlande ou le Portugal.

L'Ukraine part en position de grandissime favorite, avec plus d'une chance sur deux de terminer en tête d'après les sites de paris. En raison de la guerre menée par la Russie sur son sol, le pays devrait bénéficier de la sympathie et du vote du public. Loin derrière, le Royaume-Uni et la Suède complètent le podium.

Donner tort aux pronostiqueurs

Les pronostics n'étant pas une science exacte, tout espoir n'est pas perdu. Mais l'année dernière, les bookmakers ne s'étaient pas trompés en donnant l'Italie vainqueur devant la France, avec la deuxième place décrochée par Barbara Pravi et son titre "Voilà". Il faudra donc compter sur une bonne performance sur scène d'Alvan et Ahez pour les faire mentir et reprendre le flambeau laissé par Marie Myriam, dernière candidate française à avoir remporté la compétition en 1977.