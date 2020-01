Eurovision : le chanteur Tom Leeb représentera la France

Le chanteur Tom Leeb, fils de l'humoriste Michel Leeb, représentera la France à l'Eurovision, a annoncé ce mardi France Télévisions. Le groupe a, cette année, choisi le candidat de la France en interne. "Nous sommes très fiers de l'accueillir dans cette aventure et de pouvoir tous ensemble aller à Rotterdam et se diriger vers la victoire", a déclaré lors d'un point presse Alexandra Redde, la patronne des divertissements de France Télévisions et cheffe depuis quelques mois de la délégation française à l'Eurovision.

"Je vais faire tout mon possible pour ramener le trophée!", a déclaré le chanteur, dans un message diffusé par France Télévisions.

Un processus de sélection inédit

Le processus de sélection s'est déroulé par étapes. Un petit comité a auditionné une centaine de chansons proposées par des auteurs-compositeurs, français et étrangers. Puis, une fois la perle rare trouvée, le groupe a très vite eu l'idée de faire appel à Tom Leeb. Un artiste "unique, charismatique, authentique, attractif" et qui cultive "un univers pop-folk très intéressant" selon Alexandra Redde.

La chanson du concours dévoilée en février

Gros atout dans ce concours international : l'artiste, qui a vécu cinq ans aux États-Unis, est polyglotte. La chanson interprétée par Tom Leeb, dont on ignore tout pour l'instant, sinon qu'elle sera au moins en partie écrite en français, est en cours d'enregistrement et sera dévoilée en février.