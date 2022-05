Le concours de l'Eurovision se déroule à Turin en Italie, ce samedi 14 mai, mais à Rennes, un écran géant sera installé pour apprécier et s'enthousiasmer pour le quatuor Alvan & Ahez. Le groupe breton va défendre les couleurs de la France dans la compétition.

Eurovision : un écran géant à Rennes pour suivre la prestation d'Alvan et Ahez samedi

Le concours de l'Eurovision va réunir quelques 200 millions de téléspectateurs dans le monde entier. Et quelques milliers d'autres à Turin où se déroule la compétition. A Rennes, pour suivre et encourager les bretons Alvan & Ahez, qui défendent cette année les couleurs de la France, un écran géant sera installé à la ferme de la Harpe. C'est une initiative de l'association Skeudenn Bro Roazhon, de la Ville de Rennes et de la région Bretagne.

Un écran géant de 15 m2, en plein air

L'association Skeudenn Bro Roazhon avait d'abord envisagé d'accueillir le public au Parquet de Bal, une salle avec une jauge à 300 personnes, mais l'association a très vite dû voir beaucoup plus grand. Elle a finalement opté pour un écran géant de 15m2 "comme ceux qui sont utilisés dans les festivals". Cet écran sera installé en plein air, devant la ferme de la harpe, où le public pourra facilement s'installer sur l'herbe ou rester debout sur l'espace de parking qui sera fermé aux voitures. Des bars et foodtrucks permettront de se restaurer sur-place. L'association estime qu'un millier de personnes au moins sera au rendez-vous, "il y a tout ceux qui connaissent les membres du groupe, mais aussi les écoles Diwan et Div Yezh, cela fait déjà beaucoup de monde" explique Glenn Jégou, le directeur de Skeudenn Bro Roazhon.

Sur la scène de Turin, le quatuor chantera Fuleen, cela veut dire "étincelle" en breton. Pour eux qui voudraient suivre la totalité de la soirée en langue bretonne, les commentaires en breton de France 3 Bretagne seront retransmis à l'intérieur du Parquet de Bal. La soirée débutera à 20h, l'entrée est gratuite, et il y a moyen qu'il y ait un peu de reuz pour nos artistes bretons!