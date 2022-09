Evaux-les-Bains attire le gratin du vélo

Raymond Poulidor au coeur d'une exposition en ce moment à Evaux-les-Bains en Creuse. Elle s'ouvre ce 22 septembre et si vous êtes intéressé : ne tardez pas car elle s'achève vendredi prochain, le 30 septembre, à l'occasion de la première édition du Challenge Raymond Poulidor. L'épreuve a débuté en février dernier et a regroupé 93 courses amateurs dans toute la France.

Cette exposition est coorganisée par l'association des Amis de Raymond Poulidor (ARPAD) et la commune d'Evaux-les-Bains. Le maire, grand fan de vélo, rappelle que Poupou est né en Creuse, alors pourquoi pas cette expo et cette remise de prix ici. Et puis qui sait, les parrains du challenge Marc Madiot et Cyrille Guimard assisteront à cette cérémonie. Il se murmure aussi que Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France sera là. Peut-être par superstition, le maire Bruno Papineau ne confirme aucun nom mais reconnaît que "ce n'est un secret pour personne, Evaux-Les-Bains est candidate pour accueillir une étape du Tour de France. Donc on a invité plusieurs personnes".

Une exposition couplée à une autre

"La légende Poulidor" est visible à la salle de La source à Evaux-les-Bains, tous les après-midis de 14h à 18h, jusqu'au 30 septembre. L'entrée est gratuite et l'exposition est couplée à une autre : celle de clichés en noir et blanc et en couleur de Bernard Charlet, grand photoreporter du XXe siècle. Il est de ceux qui ont le plus accompagné le général de Gaulle, grand amateur de cyclisme, il a couvert 20 Tours de France et était un ami de Raymond Poulidor. Bernard Charlet avait des attaches à Evaux-les-Bains.

Poupou a bien remporté un maillot jaune ! Celui de vainqueur du Tour d'Espagne en 1964, montré ici par JJ Chantron, P. Barget et C. Louis, respectivement secrétaire, trésorier et président de l'ARPAD © Radio France - Valérie Menut