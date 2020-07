Évaux-les-Bains inaugure sa salle culturelle "La Source" avec ses habitants

Environ 300 personnes se sont réunies devant la nouvelle salle culturelle d’Évaux-les-Bains pour la visiter samedi 25 juillet. Un aboutissement et une fierté pour les Évahoniens et leur maire, à propos d’un projet qui a débuté en 2011.

La file d'attente était déjà bien longue à 17 h, quand débutent les visites de la nouvelle salle culturelle d'Évaux-les-Bains ce samedi, à deux pas du célèbre casino de la cité thermale creusoise. Environ 300 personnes ont eu le privilège et la fierté de découvrir le "nouveau centre culturel de l'Est creusois", comme le surnomme Bruno Papineau, le maire de la ville. Son nom officiel : "La Source".

Le nouveau centre culture "La Source" a ouvert ses portes aux riverains d'Évaux les Bains samedi 25 juillet. © Radio France - Simon Cardona

Un projet débuté en 2011

Les habitants d'Évaux-les-Bains l'attendaient depuis quelques années, il a fallu plusieurs mandats de maire pour que le projet se concrétise. "Il y a un vrai engouement pour découvrir la salle", se réjouit Bruno Papineau, maire de la cité thermale. "On avait deux leitmotivs : la modularité de la salle, pour que différents espaces puissent fonctionner de manière indépendante ; et l'acoustique."

Le nombre important de visiteurs a parfois créé des bouchons dans la salle culturelle toute neuve. © Radio France - Simon Cardona

Pour que les visites se déroulent en accord avec les règles sanitaires liées à la COVID-19, les visites ont été effectuées en groupe de 10 personnes maximum. Les guides, souvent des élus municipaux, n'ont épargné aucun détail aux participants.

Une salle de concert modulable

Avant de réunir plusieurs groupes pour un mini-concert dans la salle principale, l'occasion de montrer aux riverains la performance acoustique voulue par la mairie.

C'est grandiose !

À la sortie de la visite, les Évahoniens sont satisfaits."C'est grandiose, on se croirait à Paris !", clame Colette ; "On a une très jolie salle, et l'acoustique est très bonne", juge Christelle ; "Pour une petite ville comme la nôtre, c'est parfait", renchérit Jocelyne. "C'est un peu notre patrimoine hein ?! Et puis… on en parlait depuis tellement longtemps," chuchote malicieusement Solange.

La ville a l'intention de mettre en place un programme culturel "dès que les conditions sanitaires le permettront", pour les Creusois, mais aussi pour les touristes. "Il passe quand même sur Évaux 4 000 curistes en année normale, il rentre 35 000 personnes au casino, souligne Papineau. C'est une belle vitrine !"

Après la visite, la soirée s'est poursuivie autour d'un repas et des concerts. © Radio France - Simon Cardona

Subventionnée en partie par le Département, "La Source" a couté 2 700 000 euros.