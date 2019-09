Evelyne de Larichaudy, une Miss Ile-de-France venue de Montrouge

Île-de-France, France

Pour la deuxième année de suite, Miss Ile-de-France vient des Hauts-de-Seine. Evelyne de Larichaudy a été élue hier soir lors du concours qui se déroulait à Dammary-les-Lys. La jeune femme originaire de Montrouge succède à Alice Quérette.

Evelyne de Larichaudy a 23 ans. Elle est diplômée à la fois de l'école d'ingénieurs ESTP et d'une université californienne dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. La jeune femme hésite encore quant aux causes qu'elle compte défendre. "Plusieurs me tiennent à cœur, notamment la valorisation et l'aide à l'accès aux études supérieures pour les personnes issues de zones rurales et/ou hors métropole, la valorisation des études scientifiques auprès des jeunes filles et le soutien scolaire pour les élèves issus de milieux défavorisés" expliquait-elle en juin dernier au blog Histoires de Miss.

Elle tentera sa chance pour être élue Miss France le 14 décembre prochain.