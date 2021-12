Le groupe mythique des années 80, The Cure, sera en concert au Zénith de Nantes le 15 novembre 2022. La billetterie sera ouverte dès ce jeudi.

Nantes : The Cure en concert au Zénith en novembre 2022

Robert Smith, chanteur du groupe The Cure, en concert à Nantes en novembre 2022

Ce sera l'événement musical de l'automne 2022 à Nantes, la venue du célèbre groupe britannique The Cure. Le concert aura lieu au Zénith le 15 novembre à 20 heures. La billetterie sera ouverte dès ce jeudi 9 décembre à partir de 11 heures dans tous les points de vente officiels. Nantes sera une des huit étapes de la tournée de The Cure, la plus importante jamais réalisée par le groupe de rock dans notre pays indique le Zénith de Nantes sur sa page Facebook.

Le groupe The Cure était un phénomène rock des années 80-90, il est composé de Robert Smith au chant et à la guitare, de Simon Gallup à la basse, de Roger O'Donnell aux claviers, de Reeves Gabrels à la guitare et de Jason Cooper à la batterie.