Éviter les accidents de ski pendant les vacances : les conseils d'une championne

Marie Martinod, vice-championne olympique de half-pipe, joue pendant deux jours à la monitrice en prodiguant la bonne attitude à avoir sur les skis. Le but de cette campagne du Ministère de la Jeunesse et des Sports : réduire l'accidentologie sur les pistes.

Ils étaient plus d'une vingtaine sur la journée, à avoir eu le droit aux conseils d'une grande championne. Marie Martinod, vice-championne olympique de half-pipe (ski acrobatique) et victorieuse des prestigieux X-Games mi-février. Comment réduire le risque d'accident sur les pistes de ski, et éviter de gâcher ses vacances d'hiver ? Les conseils de la championne, en trois parties.

Étape 1 : La préparation

Il est très important de se préparer, et surtout d'entraîner son corps, avant de débuter les vacances ! Pour Marie Martinod, "il faut surtout insister au niveau des abdominaux, et renforcer les cuisses". C'est l'histoire de quelques exercices quotidiens à retrouver ici.

La championne a également marqué les esprits de ses élèves en leur enseignant l'art de l'échauffement. "Avant la première descente, on s'échauffe, c'est logique". Personne, parmi les élèves, ne le faisait, mais beaucoup l'avouent : "on va s'y mettre "! Enfin prendre soin de son corps, c'est aussi bien s'hydrater et s'alimenter !

Nathalie et son fils Vadim ont pris les conseils de Marie Martinod très au sérieux : désormais la maman mettra un casque, comme son fils ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Étape 2 : L'équipement

"Avoir des bons skis, faire poser ses fixations par des professionnels". Un refrain déjà entendu, mais très important, auquel Marie Martinod ajoute un élément primordial : le port du casque ! Le Ministère de la Jeunesse et des Sports prévient dans un clip : "imaginez si on roulait sans respecter les règles. C'est souvent ce qu'il se passe, sur les pistes des skis, alors portez un casque".

Dans l'équipement, ne pas négliger la crème solaire, et les lunettes ! "Quand on voit les têtes bien rouges sur les pistes, on se rend compte que tout le monde n'en met pas", sourit une élève de Marie Martinod.

Priorité au skieur aval ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Étape 3 : Le comportement

Le mot "respect" revient sans cesse dans les consignes. Respect des autres, respect des panneaux, respect des règles de base : par exemple, laisser la priorité au skieur aval, ralentir lors d'un croisement de piste, et surtout maîtriser sa vitesse.

"On l'a bien vu aujourd'hui : on arrive sur un croisement, et les gens skient trop vite, il y a des enfants de l'autre côté, c'est dangereux", explique Marie Martinod. Tous ces conseils elle les redonnera le 1er mars lors d'une seconde journée de prévention , du côté de La Plagne.