PHOTOS - Évreux en route pour obtenir le label "Ville d'art et d'histoire"

La Ville d'Évreux compte bien obtenir le label "Ville et Pays d'art et d'histoire" délivré par le ministère de la Culture. Pour appuyer sa candidature en cours, la municipalité vient d'éditer un livre de quarante pages pour mettre en avant le patrimoine et l'histoire de la cité.

Avec ce livre "Évreux, cœur de ville - florilège de 2000 ans d'histoire", c'est une balade chronologique et historique de quarante pages dans le centre-ville d'Évreux, qui commence par "le rempart gallo-romain, souvenir de la ville antique" et se poursuit par la cathédrale, la tour de l'horloge, le beffroi le plus méridional de France, l'hôtel de ville, le théâtre Legendre, la place Sepmanville ou encore la médiathèque Rolland-Plaisance, "un exemple d'architecture contemporaine", également candidate pour obtenir le label "Architecture contemporaine remarquable".

Un arc-en-ciel sur l'hôtel de ville et le théâtre Legendre, place du général de Gaulle © Radio France - Laurent Philippot

La première partie du dossier ayant été validée par le ministère de la Culture, "on travaille maintenant sur la deuxième partie de la présentation, c'est à dire la politique menée dans les domaines" explique Jean-Pierre Pavon, le maire-adjoint en charge de la Culture, pour qui "il y a de beaux éléments à Évreux qui sont intéressants sur le patrimoine historique".

La cathédrale d'Évreux et le palais épiscopal qui accueille depuis 1961 le musée d'Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Le livre édité par la Ville est un passage obligé dans les étapes de la candidature "pour présenter les éléments architecturaux de la ville" détaille Jean-Pierre Pavon.

Construit en 1867, le pavillon fleuri a été tour à tour foyer du soldat, salle de banquet, bibliothèque municipale pendant près de 60 ans avnt d'être remplacé par la médiathèque voisine © Radio France - Laurent Philippot

La tour de l'horloge, érigée en 1497, est le seul beffroi de Normandie et le plus au sud en France. Elle est haute de 44 mètres et abrite un escalier de 140 marches © Radio France - Laurent Philippot

Selon l'élu à la Culture, la municipalité a aussi fait "le pari de présenter en même temps les rénovations" comme celles de la place du général de Gaulle ou de la place Sepmanville.

La place Sepmanville rénovée à Evreux © Radio France - Laurent Philippot

Le patrimoine de la Reconstruction mis en avant

Pour obtenir le label Villes et Pays d'art et d'histoire, la Ville d'Évreux mise également sur le patrimoine de la Reconstruction, comme l'îlot L, au pied du beffroi, premier immeuble à sortir de terre en 1945 dans le cadre de la reconstruction après les deux bombardements de la ville pendant la seconde guerre mondiale.

L'ïlot L a le droit à sa double page dans le livre édité par la Ville d'Evreux © Radio France - Laurent Philippot

Ce patrimoine de la reconstruction est "injustement mal aimé" estime Chrystelle Laurent-Rogowski, "les Ébroïciens ont longtemps eu la nostalgie de la cité jolie, de la ville aux cent ponts, c'est à dire de l'image pittoresque de la ville au XIXe siècle" poursuit la la directrice de la culture et du patrimoine culturel d'Évreux.

Le patrimoine de la Reconstruction, un atout pour Évreux selon Chrystelle Laurent-Rogowski

La préfecture de l'Eure est un des exemples du patrimoine de la Reconstruction à Évreux - Nicholas Isvelin

La cité administrative, œuvre de Pierre Bailleau dans les années 50 , est un autre exemple du patrimoine de la Reconstruction © Radio France - Laurent Philippot

Ce patrimoine de la Reconstruction, l'adjoint à la culture confesse "l'avoir découvert récemment" grâce à l'architecte Hervé Dupont (son père Pierre a participé à la Reconstruction). "Avant je le regardais un peu comme vieillot" poursuit l'élu. Pour mettre en avant ce patrimoine de la Reconstruction, le comptoir des loisirs organise des visites thématiques qui reprendront "dès que la Covid nous le permettra".

Le livre édité par la Ville n'est pas commercialisé et sera offert lors de cérémonies officielles. La constitution du dossier et son instruction par le ministère de la Culture prenant un peu de temps, Évreux peut compter obtenir le label "Ville et Pays d'art et d'histoire" d'ici deux à quatre ans.

