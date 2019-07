Évron : des surprises pour le Festival d'Arts sacrés 2019 !

Pour cette 17e édition, le festival aura pour thématique "Nocturnes". Les organisateurs se félicitent d'une programmation riche, avec sept concerts en six jours et des surprises pour le public.

Évron, France

Sept concerts en six jours ! Pour sa 17e édition, le festival d'Arts sacrés d'Évron entend offrir "un régal créatif et musical" à ses spectateurs. Les spectacles, qui se dérouleront pour la plupart en la basilique Notre-Dame de l'Épine, bâtie entre le XIe et le XIIIe siècle, sera axée autour d'une thématique : "Nocturnes".

Une évidence pour les artistes, mais pas immédiatement pour les organisateurs : "On était un peu réservés parce qu'on avait eu le thème "Ombres et Lumières" il y a quelques années (en 2014, ndlr), on trouvait que ça s'en rapprochait", explique Sophie Lechat-Gatel, adjointe à la culture d'Évron.

Finalement, le thème a été retenu car la nuit est "un temps différent dans le rythme. Ça rappelle une époque où il n'y avait pas l'électricité : quand il faisait nuit, il faisait nuit noire. Il pouvait y avoir soit une angoisse, soit une volonté de se replier sur soi pour créer", détaille Sophie Lechat-Gatel.

"La nuit est un temps différent dans le rythme" - Sophie Lechat-Gatel, adjointe à la culture d'Évron Copier

Cette thématique est aussi l'occasion de présenter des pièces oubliées, mais aussi de grands classiques, comme Mozart, joué par l'ensemble du Concert spirituel. "On connaît tous Mozart, mais pas avec la touche du Concert spirituel !", sourit Emmanuel d'Erceville, responsable du patrimoine d'Évron.

Des surprises et des inédits au programme

Ces six jours de festival réservent aussi des surprises au public. Ainsi, le concert du samedi 6 juillet mettra en scène un duo de cantates italiennes de la contre-réforme qui se produira... dans un endroit tenu secret !

Seule révélation : le concert sera donné dans un lieu habituellement fermé au public : "On aura la chance de le découvrir au cours d'une visite guidée puis d'assister au concert : ce sera un grand moment, dans un cadre intimiste et inédit", promet Emmanuel d'Erceville. Car lier patrimoine et culture fait partie "de l'ADN du festival : il se passe quelque chose de _magique quand la musique rencontre la pierre_, c'est un moment complètement hors du temps", conclut-il.

Autres surprises : l'ensemble britannique Apollo5 interprétera un programme spécialement conçu pour le festival. Enfin, c'est l'Atelier public de sculpture de Laval qui prendra les commandes de la traditionnelle exposition, en présentant des œuvres basées sur la thématique "Nocturnes".