Mort de Sean Connery : Catherine Schell, ex-James Bond Girl vivant en Haute-Loire, se souvient de l'acteur

Il est le premier à avoir prononcé la phrase devenue culte "Mon nom est Bond ... James Bond." L'acteur britannique Sean Connery vient de mourir à l'âge de 90 ans. Il était connu pour avoir tourné dans six James Bond, incarnant le tout premier agent 007. En Haute-Loire, Catherine Schell se souvient de lui : l'ex-James Bond Girl n'a pas tourné de film avec lui, mais l'a croisé un jour dans un hôtel. Elle même repartie avec plus que des souvenirs !

La rencontre se passe à l'occasion d'un tournage de Catherine Schell en Ecosse, en 1977. Descendue dîner dans un hôtel avec un ami acteur, elle aperçoit Sean Connery : "On a ri avec mon copain, et j'ai dit que j'allais lui envoyer un petit mot. J'écris sur une note : "un bisou sera-t-il possible ?'" Le serveur porte la note à Sean Connery ... qui éclate de rire et rejoint la table de Catherine Schell, une bouteille de vin à la main. "On n'a pas du tout parlé de films ou de James Bond, se souvient-elle dans un grand éclat de rire. Il n'y avait que du charme en lui".

L'acteur britannique invite ensuite Catherine Schell et son ami dans sa suite. "On a passé une très bonne soirée, et au moment de partir, j'ai vu dans sa chambre une casquette pour jouer au golf. Je l'ai essayée, je me suis regardée dans le miroir, elle m'allait assez bien. Alors il m'a demandée de la garder. Et j'ai eu droit à un bisou !" Catherine Schell conserve toujours cette casquette. Elle lui rappelle un homme "drôle, mais pas une star. C'était une vraie personne" dit-elle aujourd'hui, la gorge un brin serrée par l'émotion.

Catherine Schell a joué dans bon nombre de films et de séries anglaises, comme "Amicalement Vôtre" (1971), "Docteur Who" (1979), mais aussi comme James Bond girl dans "Au service de sa majesté" avec Georges Lazenby (1969).