EXCLU - Découvrez la couverture de "LA CIBLE", le nouvel album des aventures de Michel VAILLANT

Jean-Louis Dauger et Bruno Vandestick présentent la couverture de "LA CIBLE"

Ce jeudi 2 mars 2023, en direct depuis le Musée Automobile de Sarthe, Jean-Louis Dauger, directeur marque et développement Michel Vaillant est venu dévoiler en avant-première la couverture du nouvel album à paraitre en juin prochain des aventures du célèbre pilote imaginé par l'illustre scénariste et dessinateur Jean Graton.

POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS, LA COUVERTURE DE "LA CIBLE"

VIDÉO - Jean-Louis Dauger, directeur marque et développement Michel Vaillant est venu en DIRECT dévoiler la nouvelle couverture de l'album "LA CIBLE" à paraitre le 2 juin 2023.

EN IMAGE - La couverture de "LA CIBLE"

Michel Vaillant - Saison 2 - Tome 12 - LA CIBLE - à paraitre le 2 juin 2023 © Radio France - GRATON EDITEUR

Ce nouvel album Michel Vaillant : saison 2 -Tome 12 - LA CIBLE verra son histoire se dérouler durant le centenaire de la course légendaire des 24 Heures du Mans, en juin 2023. Les fans et lecteurs des courses de l'écurie Vaillante vont découvrir le retour de l'infâme pilote Bob Cramer en course. Le pilote américain Texan n'était pas revenu aux 24 Heures depuis l'album Tome 5 "Le 13 est au départ ".

"2023 signe également le centenaire de la naissance de Jean Graton !"©GRATON EDITEUR

Le tome 12 de la saison 2, à paraitre le vendredi 2 juin 2023, voit également le retour des deux dessinateurs Marc Bourgne et Benjamin Benéteau. Ils étaient "la team des 6 premiers albums".

À PARAITRE UN NOUVEAU DOSSIER - LES 100 ANS DU MANS

Pour faire patienter les inconditionnels supporters du célèbre pilote imaginé par Jean Graton, une édition "Michel Vaillant Dossier – Les 100 ans du Mans" paraitra le 5 mai 2023. Cette nouvelle édition retracera l'histoire passée de la course d'endurance automobile devenue LA référence internationale, mais également le présent des 24 Heures du Mans. Racontée également, cette histoire d'amour qui lie Jean Graton et Michel Vaillant à la magnifique épreuve du sport automobile d'endurance sur le circuit du Mans.

