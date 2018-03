Plusieurs enregistrements en langue bretonne, parmi les plus vieux du monde, ont été retrouvés un peu par hasard dans les archives de la Bibliothèque Nationale de France. France Bleu vous les révèle ce jeudi, et vous explique leur histoire incroyable.

Paris, France

Leurs voix dormaient depuis près d'un siècle, perdues au milieu de documents non classifiés de la Bibliothèque Nationale de France (BNF). Il y a quelques mois, Mathilde Rouquet, une étudiante documentariste, commence à travailler sur ce fond de documents non exploité et tombe, un peu par hasard, sur plusieurs cylindres de cire d'où résonnent des chants en breton. Le nom de Léon Azoulay apparaît, et Pascal Cordereix, chef du service son, reconnaît d'emblée leur valeur. Ces témoignages auraient été enregistrés lors de l'exposition universelle de Paris de 1900. Ils sont désormais en ligne sur le site de la BNF :

Extrait / Cylindre 1 : Traditions. Bretagne. 1902. Plouider. Copier

France Bleu a fait écouter ces enregistrements à des spécialistes des archives bretonnes. "C'est une vraie surprise, s'enthousiasme Laurent Bigot, ancien enseignant et musicien. J'avais retrouvé 80% des archives de Laurent Azoulay et, ça y est, voilà les rouleaux manquants. Ils sont exceptionnels !" Sur ces documents on entend des bretonnants de Plouider, de Morlaix et du pays de Brest récitant des chansons qui sont pour certaines "inédites" selon Gwen Drapier, documentariste à Dastum*.

Collecter lors de l'exposition universelle de Paris

Pour comprendre le contexte d'enregistrement, il faut revenir en 1900. Paris accueille l'Exposition universelle de Paris et Léon Azoulay décide d'en profiter pour mener à bien un projet ambitieux : la création d'un musée de "tous les parlers du monde". Le chercheur, et membre de la société anthropologique, profite de cet événement mondial "pour enregistrer des gens de quantité de civilisation qui étaient présents" selon Laurent Bigot. Parmi eux, une dizaine de bretons.

A lire également / Des enregistrements en breton stockés à Berlin depuis 1916

Les trois nouveaux cylindres de cire découverts ont vraisemblablement été, eux aussi, enregistrés "le 14 juillet 1900" au village breton. Et ce, malgré la date de 1902 qui figure sur ces phonogrammes. Léon Azoulay était en effet également un pionnier dans un autre domaine : la copie des rouleaux de cire. L'année 1902 serait donc plutôt de celle de ses travaux dans ce domaine et non celle des enregistrements. Ils sont donc plus anciens, d'une petite longueur, que les enregistrements de Marc'harit Fulup qui datent eux des 26 et 29 juillet.

*Dastum, l'association de collectage possède déjà 14 autres enregistrements de Léon Azoulay