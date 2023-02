Exclu France Bleu Lorraine : Skip the Use au Jardin du Michel cet été à Toul

Skip The Use sera présent au Jardin du Michel le 4 juin

Une nouvelle tête d'affiche pour la 18e édition du festival "le Jardin du Michel" du 2 au 4 juin 2023. France Bleu Sud Lorraine vous révèle en exclusivité la présence du groupe nordiste "Skip the Use" pour la journée du dimanche 4 juin. Skip the Use a sorti son cinquième album au printemps 2022. L'intégralité de la programmation sera dévoilée ce mardi 7 février à midi.

ⓘ Publicité

Skip the Use vient s'ajouter à une programmation déjà alléchante avec Cali, Youssoupha, Matmatah, Suzane, the Yokel et Gogol Bordello.