EXCLU France Bleu Poitou : Sébastien Loeb au coeur d'une nouvelle attraction au Futuroscope fin 2017 !

A l'heure où le Futuroscope fête cette année ces 30 ans, le parc prépare déjà la suite avec une toute nouvelle attraction à découvrir dès décembre prochain. Elle mettra à l'honneur le pilote Sébastien Loeb.

31 mai 1987-31 mai 2017 : le Futuroscope célèbre cette année son 30 ème anniversaire. Avec de toutes nouvelles attractions à découvrir. Il y a depuis fin 2016, "l'Extraordinaire voyage" inspiré de Jules Verne, où les visiteurs font un tour du monde depuis les airs, les pieds dans le vide. Il y aura cette année un nouveau spectacle de magie proposé par Bertrand Lotth et intitulé Illusio.

Dans la voiture de Sébastien Loeb, nouvelle attraction au Futuroscope pour Noël 2017 !

Mais la cerise sur le gâteau est attendue à la fin de l'année 2017, avec une nouvelle attraction pour Noël. C'est Dominique Hummel, le patron du parc, invité de France Bleu Poitou pour une matinale spéciale 30 ans du Futuroscope qui la dévoile en exclusivité. Elle sera basée sur le grand champion automobile Sébastien Loeb. "On va être dans sa voiture dans une course qu'il fait régulièrement en dehors de la France, le Dakar pour être précis. On utilisera pour cela des casques de réalité virtuelle, c'est un gros investissement qui nous attend pour la fin de l'année 2017" explique Dominique Hummel.