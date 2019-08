EXCLU - L'exposition "Pompéï" prolongée jusqu'au 20 octobre

Nîmes, France

Avec 325 000 visiteurs depuis son ouverture en juin 2018, le gard a trouvé son public, et largement. Le mois d'août a encore été très bon, en terme de fréquentation. La direction du musée nîmois estime accueillir en moyenne 25% de visiteurs étrangers, essentiellement européens (Grande-Bretagne, Belgique, espagne, Allemagne) mais aussi de plus d'américains et de chinois.

L'exposition temporaire "Pompéï" en place depuis le 6 avril connaît aussi un grand succès. A tel point qu'elle va durer un peu plus longtemps que prévu. Elle va finalement se tenir jusqu'au 20 octobre prochain, soit 2 semaines supplémentaires de programmation.

"L'exposition Pompéï est un peu "victime de son succès".. nous avons décidé de la prolonger (..) On a encore des marges de progression, on a une organisation qui permet de bien répartir et accueillir les flux, avec un site très grand, le jardin archéologique, le toit terrasse du musée.."" Fabrice Cavillon, directeur du musée de la Romanité

Ensuite ? Le musée participera bien sûr aux journées du Patrimoine (3e week-end de septembre), puis aux journées nationales de l'Architecture. Sont prévues des visites "slamées", et beaucoup d'interactivité, une médiation avec tous les publics. L'été prochain, la grande exposition tournera autour du culte impérial et une surprise autour du numérique est aussi prévue cet hiver..