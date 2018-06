La chanteuse bisontine Ecco, découverte dans l'émission The Voice, était l'invitée de France Bleu Besançon ce jeudi matin. Elle en a profité pour dévoiler, en exclusivité, son tout premier titre personnel, une composition originale nommée "Le Vent se Lève".

De la fraîcheur et de la musique live ce matin sur France Bleu Besançon ! Ecco a dévoilé son tout premier titre personnel ce jeudi matin. La demi finaliste de The Voice était invitée de la matinale ce jeudi matin, elle en a profité pour répondre aux questions de Marion Streicher et Pol Laurent, ainsi qu'aux auditeurs. Son groupe de métal, Neptune Quartet est venu dans les studios de la radio pour interpréter deux de leurs chansons. L'occasion rêvée pour Ecco de dévoiler ses talents de compositrice.

La jeune Ecco a chanté deux chansons en solo ce jeudi matin. Une reprise d'abord de Désireless, Voyage Voyage. C'est ce titre qui lui a permis d'affronter l'épreuve des duels dans le télécrochet de TF1. Une reprise adaptée à sa sauce, toute en légèreté.

Extrait du "Vent se Lève", une composition originale d'Ecco Copier

Et puis, en exclusivité pour les auditeurs de France Bleu Besançon, Ecco a dévoilé un tout premier titre, "Le Vent se Lève". C'est elle qui l'a composé, ce qui rajoute une dose de stress pour la lycéenne bisontine : "c'est assez angoissant de chanter une chanson pour la première fois" nous a-t-elle confié. Une composition originale qui a plu aux auditeurs. Agnès a appelé pour féliciter la chanteuse : "Magnifique Ecco j'étais dans un rêve en écoutant ta chanson, tu devrais la sortir parce qu'on est transporté".

Agnès, une auditrice bisontine tombée sous le charme du premier titre personnel d'Ecco Copier

Vous pourrez retrouver Ecco et son groupe Neptune Quartet sur scène dès le 7 juillet. Jade, Mathis, Hugo et Martin seront sur la place de la Révolution à Besançon, pour la fête des 10 ans d'inscriptions des fortifications Vauban au patrimoine mondial de l'Unesco.