EXCLU - Nuits du Sud 2021 à Vence, la programmation dévoilée pour France Bleu Azur

Les Nuits du Sud à Vence le festival de musiques, qui fait vibrer le cœur de la cité vençoise chaque été depuis plus de 20 ans, se déroulera tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 8 au 18 juillet sur la Place du Grand Jardin.

Une place en cœur de ville qui a vu tous les grands noms de la musique, les artistes de demain et les jeunes pousses régionales réunis pour faire danser famille, amis. C’est une longue histoire musicale et humaine.

Cette année Black M, Christine Salem, Claudio Capeo, Boulevard des Airs seront entre autres sur la scène des Nuits du Sud pour un voyage musical joyeux et festif !

4 groupes Talents Nuits du Sud seront accueillis pour révéler les talents du territoire régional les 9,10,15 et 16 juillet !

08-juillet Sam Magwana - MARTIN SOLVEIG

09- juillet Talents Nuits du Sud – Gaumar - Boulevard des Airs

10- juillet Talents Nuits du Sud - Uriel Herman - Pierpoljak

11- juillet Thomas Fersen – Zouk Machine

15- juillet Talents Nuits du Sud - Elida Almeida - Clinton Fearon

16- juillet Talents Nuits du Sud - Christine Salem - Danakil

17- juillet Blick Bassy - Claudio Capeo

18- Juillet Yilian Canizares - BLACK M

La diversité musicale & culturelle une programmation construite autour d’un double plateau pour faire rencontrer les styles musicaux & les musiques venues d’ailleurs !

Notre audace est de décloisonner les styles pour proposer des rencontres musicales pour tous.

« La musique a cette capacité à nous réunir indépendamment de nos origines, des âges, des classes sociales. Nous avons fait des Nuits du Sud, un exemple dans tous ces domaines et c’est sans doute notre plus grande fierté. Nous voulons exister en tant que festival pas seulement à travers des grandes têtes d’affiches mais aussi avec les découvertes qui invitent souvent à une réflexion sur le monde qui nous entoure. La programmation est ouverte à des têtes d’affiches que nous aimons et avec le plaisir renouvelé de faire découvrir des artistes en développement, véritables coups de cœur. » Teo Saavedra, Directeur artistique des Nuits du Sud.

Un lieu et une ambiance unique

Située à une vingtaine de kilomètres de Nice, la Place du Grand Jardin de Vence se transforme en salle de concert en plein air. Un moment unique au cœur de cette charmante ville de 18 000 habitants qui bat aux rythmes de toutes les musiques. Bordée de restaurants, bars et glaciers, tous face à la grande scène, la Place du Grand Jardin accueille les festivaliers dans une ambiance festive et conviviale.

Une édition 2021 pour des plaisirs partagés, des retrouvailles festives !

Un festival généreux, une programmation éclectique pour le public fidèle dont le soutien indéfectible est si précieux.

Le festival sera organisé dans le respect des gestes sanitaires et s’adaptera aux contraintes sanitaires gouvernementales

Réservation : concert à 20h30 –Place du Grand Jardin Vence

Billetterie dès le 4 juin www.nuitsdusud.com* tarifs de 20** à 30 euros (*0,80€TTC/billet)

**tarif pré ventes nombre limité

25€ tarif étudiants, 10-18ans, personnes à mobilité réduite et demandeurs d’emploi / CE

30€ tarif plein Gratuit pour les moins de 10 ans

Gagnez vos places avec France Bleu Azur au 04 93 82 03 04