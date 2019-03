EXCLU - Un épisode de "Capitaine Marleau" entièrement tourné en Creuse en mars-avril

Creuse, France

Une enquêtrice hors norme, un meurtre à résoudre, et les décors de la Creuse : le 17e épisode de la série Capitaine Marleau, "Quelques mots d'amour", sera en tournage chez nous du 13 mars au 4 avril. Plusieurs lieux ont été retenus, dont le petit théâtre à l'italienne de Guéret, l'ancienne gare d'Aubusson et le château de Peyrusse, à Châtelus-le-Marcheix, qui sert de décor principal à la série.

A Châtelus-le-Marcheix, les habitants sont ravis : "Evidemment que ça nous rend fiers ! Ça va faire un peu de vie, et des sujets de conversation", sourit Louisette. La commune avait déjà accueilli le tournage des six saisons d'Un village français, une autre série France 3 : "Quand je sors de la Creuse, les gens me parlent du Village français, ils nous connaissent à travers ça. C'est très positif", témoigne Muriel.

Châtelus-le-Marcheix repéré pour ses paysages

Après un premier repérage, la production a contacté Christian Libaude, animateur à l'Office de tourisme Ouest Creuse Monts et Vallées : "Ils avaient un cahier des charges précis et des décors en tête : _il leur fallait une grange, une belle bâtisse, un garage_, et je leur ai présenté plusieurs lieux."

Il nous fallait de beaux paysages et une maison-ferme avec plusieurs bâtiments. On a tout trouvé grâce à un repéreur qui s'est baladé dans le département. Gaspard de Chavagnac, producteur de Capitaine Marleau

A Châtelus-le-Marcheix, le château de Peyrusse va servir de décor principal : "Ils cherchaient un paysage magnifique derrière la bâtisse", confie Christian Libaude. "Ils ont trouvé exactement ce qu'il leur fallait à Peyrusse." Le premier adjoint à la commune, Alain Peyle, est très content de ce choix : "La plupart de l'équipe de tournage sera logée dans le village même, dans les gîtes communaux. Nous avons aussi d'autres gîtes dans les villages autour du bourg, ça va faire travailler du monde, et c'est très intéressant pour la commune."

Le Château de Peyrusse, décor principal de l'épisode tourné en Creuse © Radio France - Céline Autin

C'est la première fois qu'un épisode de Capitaine Marleau est tourné chez nous. "On connaît bien la Nouvelle-Aquitaine, et en particulier la Charente-Maritime", rappelle Gaspard de Chavagnac, le producteur de la série. "Mais on cherchait cette fois-ci un beau décor champêtre, et on a trouvé notre bonheur en Creuse." Dans la série, le Capitaine Marleau n'a pas d'affectation fixe, ce qui permet à la production de se déplacer sur toute la France et de varier les enquêtes de terrain.

La production cherche des figurants

L'équipe de tournage est à la recherche de figurants pour les scènes au château de Peyrusse et celle dans le petit théâtre de Guéret. "On n'a pas encore une idée du nombre, ça va varier selon les autorisations qu'on a. Mais autour de 80", indique Gaspard de Chavagnac.

Un casting est organisé samedi 9 mars dans la salle des fêtes de Châtelus-le-Marcheix, et tout le monde a ses chances : on recherche des hommes et des femmes entre 16 et 80 ans (tournage à Peyrusse), et des femmes entre 40 et 60 ans pour le tournage à Guéret. Il faut d'abord s'inscrire à l'auberge ou à la mairie de Châtelus-le-Marcheix pour participer au casting.

La production recherche des figurants. © Radio France - Céline Autin

Un invité mystère dans l'épisode

Comme à son habitude, la production invite un acteur ou une actrice connue pour donner la réplique à Corinne Masiero, qui incarne le Capitaine Marleau. "On a déjà eu Adjani, Depardieu ... On s'arrange toujours pour qu'il y ait une belle affiche", confie le producteur de la série, Gaspard de Chavagnac. Pour cet inédit en Creuse, la production a le nom d'un célèbre acteur français sur le bout des lèvres, mais attend de finaliser le contrat. Le mystère sera levé au début du tournage, le 13 avril, pour une diffusion sur France 3 en novembre.