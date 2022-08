EXCLU : une nouvelle épave de la bataille de la Hougue découverte au large de Tatihou

Des fouilles archéologiques sous-marines sont actuellement menées dans la rade de Saint-Vaast-la-Hougue. Des fouilles qui consistent à travailler sur des épaves qui avaient été répertoriées et étudiées dans les années 1990. Et c'est au cours de cette mission que les archéologues ont fait, il y a quelques jours, une très belle découverte.

C'est au cours d'une plongée classique de reconnaissance que les agents du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines de Marseille dont le bateau est stationné depuis plusieurs jours dans la rade de Saint-Vaast-la-Hougue sont tombés presque nez à nez avec une nouvelle épave datant de la bataille de La Hougue. En 1692, douze navires français avaient disparu dans les flammes près de l’île Tatihou. Entre 1990 et 1995, les campagnes de fouilles menées dans le secteur permettaient de retrouver 5 de ces bateaux engloutis par la mer.

Une épave particulièrement bien conservée

Aujourd'hui, 30 ans plus tard, une nouvelle épave va à son tour livrer ses secrets. Et il semblerait même que les objets retrouvés à l'intérieur de ce navire soient, contrairement aux autres, extrêmement bien conservés. Ce serait dû à la position du bateau au fond de l'eau qui aurait faciliter l'accumulation de sédiments contribuant à protéger l'épave.

Cette découverte fabuleuse, les archéologues n'en font pour l'heure pas la publicité craignant que l'annonce de l'existence de cette épave attire les curieux et gène le travail important qui va suivre et qui devrait permettre d'en apprendre encore plus sur l'histoire de la bataille et la marine royale.