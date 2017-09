Exclusif : Entretien avec Antoine, le jeune Valognais en finale de "The Voice Kids"

Samedi ce sera le grand soir pour Antoine Letouzé. Ce valognais, en seconde au lycée Henry Cornat, est finaliste de l'émission de TF1 "The Voice Kids".

Dans 4 jours exactement Antoine Letouzé, 16 ans, sera plongé dans le grand bain. Ce pensionnaire de l'école de musique de Valognes, est finaliste de "The Voice Kids". Mais d'ici là, ce mercredi, il part pour Paris afin de se préparer "pour l'instant ça va je n'ai pas de stress mais vendredi, samedi ça ne sera pas pareil"

Le sensible de la bande

capture d'écran TF1

La semaine dernière Antoine s’est qualifié en interprétant une chanson de Bruno Mars : "Just the way you are". Après sa prestation, M. Pokora, son coach, l’a choisi pour continuer l’aventure. Samedi soir ils seront 6 à tenter de décrocher le graal...5 filles et un garçon : Antoine. Mais en attendant le jeune manchois amateur de Sia, Adèle...ne veut opas dévoiler la chanson qu'il interprètera : "je ne peux pas, je n'ai pas le droit mais je n'ai pas une voix à la Whitney Houston sauf si je travaille beaucoup..."

Un jeune homme très entouré

capture d'écran TF1 - TF1

Dans les gradins samedi il y aura ses parents : "c'est top, maman va stresser, papa lui il le montre moins tant mieux sinon j'y arriverais pas. Je sais où ils sont mais quand je chante je me concentre." A Valognes les camarades du lycée Henry Cornat se poseront des questions existentielles : "il est gentil MPokora ?, il est beau MPokora ?, il sent bon MPokora ?"