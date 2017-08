Exclusif : il n'y aura pas de Cité de l'Arbre dans le Sud-Manche

C'est un projet dont on entend parler depuis plus de cinq ans dans la Manche, mais qui n'aboutira finalement pas. L'association porteuse du projet de Cité de l'Arbre, un complexe culturel, écologique et pédagogique à plus de 30 millions d'euros a décidé de chercher une autre implantation en France.

Le projet de Cité de l'Arbre dans le Sud-Manche tombe à l'eau. Ce projet de parc qui prenait pour modèle une réalisation comme Vulcania en Auvergne verra peut-être le jour dans quelques années, mais ça ne sera pas dans la région. L'association porteuse de ce projet change son fusil d'épaule. Elle reste pour l'instant discrète sur les motifs de ce changement de destination, mais promet une communication officielle à l'automne. En attendant, les élus locaux qui ont suivi le dossier dans le Sud-Manche ne sont pas vraiment surpris. Du côté d'Isigny-le-Buat, où le projet aurait pu voir le jour, on commençait à parler d'une "Arlésienne": on en entendait parler, mais on ne voyait jamais rien venir!

Un budget multiplié par 10

Tout a commencé il y a cinq ans. A l'époque, c'est du côté de Tirepied, sur l'Ecoparc local que l'idée prend racine. On évoque alors un projet pédagogique de 2 ou 3 pavillons: un investissement d'environ 3 millions d'euros. Le Conseiller général Bernard Tréhet est alors enthousiaste. "C'est un projet pédagogique et culturel de très haut niveau porté par un collège de scientifiques; il a avait toute sa place sur l'Ecoparc", souligne aujourd'hui celui qui est désormais vice-président du Conseil départemental. Mais l'association porteuse du projet revoit ses ambitions à la hausse et rêve d'un grand parc comparable au Futuroscope, ou au Puy-du-Fou. Les sommes à investir explosent et depuis 2 ans, on parle d'un budget supérieur à 30 millions d'euros. Les prétentions ne sont plus les mêmes, avec un projet muséographique d'une dizaine de pavillons, et l'objectif d'accueillir 300 000 visiteurs par an.

Un projet devenu utopique?

Il n'est plus question d'implanter la Cité sur l''Ecoparc et Berrnard Tréhet oriente alors l'association vers Isigny-le-Buat et les bords de la Sélune. Un terrain magnifique selon les porteurs de projet qui cherchent des financeurs. L'Etat et la Région n'étant pas décidés à participer, les élus de la commune votent une délibération favorable au projet, à condition d'obtenir des précisions sur le financement. "Nous n'avons jamais eu de retour concernant cette demande", souligne le maire d'Isigny-le-Buat, Erick Goupil. Parallèlement, l'association tente de trouver des mécènes privés et lance en 2016 une opération de crowd-funding sur internet (financement participatif). Mais ce dernier ne donne rien ou presque. Aujourd'hui donc, l'association prend un nouveau virage qui consiste à aller tenter sa chance ailleurs qu'en Normandie. Mais dans l'attente de plus d'explications de la part des porteurs du projet, les élus manchois sont dubitatifs. "Où qu'ils aillent, ils se heurteront aux mêmes interrogations des élus", remarque Bernard Tréhet. "Le projet est très beau, mais ils sont tombés dans l'utopie", conclut-il.