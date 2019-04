Exclusif : l'élection de Miss France 2020 sera organisée à Espelette

La décision a été actée entre la mairie et les organisateurs : la prochaine édition du prestigieux concours se tiendra à Espelette, en hommage à Agnès Souret, première Miss France de l'histoire élue en 1920 et originaire de la commune

Espelette, France

"C'est une grosse surprise, mais je ne vous cache pas que les négociations ont été difficiles". Jean-Marie Iputcha, le maire, confirme l'information avec fierté : l'élection de Miss France 2020 aura bel et bien lieu le 14 décembre 2019 à Espelette.

"Cela fait 2 semaines que je suis en contact avec Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault. C'est un sacré budget, mais ils m'ont certifié que pour la commune, ça ne coûterait absolument rien."

Traditionnellement, c'est la région d'où est originaire Miss France qui accueille l'année suivante le prestigieux concours. En l'occurrence, ça devait être Tahiti... Mais la Polynésie ne disposant d'aucune salle suffisamment grande, les organisateurs ont décidé de miser sur Espelette. Un choix qui n'a rien du hasard.

Espelette est en effet le village d'où était originaire la toute première Miss France de l'Histoire. Agnès Souret avait été élue en 1920, à l'issue du concours de beauté qui s'appelait alors "la plus belle femme de France".

100 ans plus tard, le comité organisateur a donc voulu marquer le coup en faisant venir l'événement dans la commune. Sylvie Tellier, actuelle directrice de la société Miss France, et Jean-Pierre Foucault, emblématique animateur de TF1, sont ainsi entrés en contact il y a deux semaines avec le maire, pour mettre la proposition sur la table et discuter des conditions.

"Je leur ai demandé que la remise des prix soit fait en bilingue, français-basque, ça n'a pas été facile à négocier, mais c'est acté."

Le maire d'Espelette avait déjà dû gérer l'an dernier l'accueil d'un autre événement d'envergure, le Tour de France © Radio France - Andde Irosbehere

Une robe en piments d'Espelette

La mairie a déjà commencé à mettre en place la logistique : le concours en lui-même sera organisé sous un grand chapiteau, installé sur le parking attenant au marché couvert, où se changeront les Miss. Les gérants du trinquet, eux, ont accepté de mettre à disposition des douches pour les prétendantes.

L'événement va par ailleurs coïncider avec les 20 ans de l'AOP du piment d'Espelette. Le maire a demandé à un styliste de confectionner une robe en piments, qui sera porté par une mannequin lors d'un défilé, en préambule de la soirée.