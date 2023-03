EXCLUSIF - La parade de Le Mans fait son cirque de retour en 2023, mais pas pendant le festival

Elle va faire son retour pour la première fois depuis 2018 . Annulée en 2020, reportée en 2022 , la grande parade de Le Mans Fait son cirque aura bien lieu cette année au Mans. Mais pas à la date habituelle. Traditionnellement organisé en point d'orgue de Le Mans fait son cirque, le samedi soir, ce grand défilé mêlant des professionnels du spectacle, des habitants des quartiers et de nombreuses associations se déroulera un mois et demi avant le festival, le 6 mai.

Un mois de juin déjà trop chargé

La faute au centenaire des 24 Heures du Mans prévu la première quinzaine de juin assure Michaël Guihard, adjoint au maire du Mans en charge de l'éducation artistique et culturelle : "Le mois de juin sera très chargé en festivités autour du centenaire des 24 Heures. Les services de la préfecture nous ont donc fait savoir qu'il serait très compliqué d'organiser toute la sécurité autour de cette parade." Le Mans fait son cirque se déroulera pourtant après les 24 Heures, du 16 au 25 juin. Mais "les forces de l'ordre et les professionnels de la sécurité auront besoin de récupérer", précise l'élu.

Après quelques échanges avec les associations et les structures impliquées en janvier, la date du 6 mai a donc été proposée et retenue. La parade viendra ainsi clore une journée de la solidarité organisée ce jour-là par la ville, place de la République. Détachée du festival, elle prendra d'ailleurs un nouveau nom. Plus de référence au cirque : ce sera "la parade des quartiers" ou "le grand carnaval des quartiers".

Remobiliser les troupes après quatre années sans parade

Dans ces conditions, pas forcément si simple de relancer un événement dont la dernière édition a eu lieu il y a cinq ans, avec pourtant un millier de paradeurs. "On a perdu des habitants qu'il va falloir retourner chercher" explique-t-on à la MJC Ronceray, où l'atelier de préparation va débuter avec quatre personnes, contre une trentaine en 2018. "Il faut en effet relancer la machine, les gens se sont un peu démobilisés avec les années de crise sanitaire, mais on n'est pas inquiet. Les retours qu'on a sont plutôt positifs", rassure Mickaël Guihard. Le délai de préparation est également très court jugent certains. Alors même si la ville mettra à disposition des moyens en terme de costumes ou de maquillage, "on se retrouvait moins dans cette nouvelle formule" admet-on par exemple au centre social des Cochereaux, qui a préféré renoncer pour diverses raisons. Le service culture de la ville du Mans a même récemment lancé des appels à participants sur les réseaux sociaux.

Reste à savoir si cette décorrélation de la parade et du festival Le Mans fait son cirque se poursuivra au delà de cette année particulière ? "Pour certaines associations, c'est plutôt une forme de soulagement car elle nous disent aussi que fin juin, c'est parfois compliqué pour les adhérents, entre les différentes festivités sur la ville, les fêtes des écoles, etc. Donc peut-être que le mois de mai est plus propice à ce genre de mobilisation", avance l'élu. La question de la programmation de cette nouvelle "parade des quartiers" sera réétudié pour la prochaine édition, prévue en 2025.