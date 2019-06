EXCLU -Trois cafés gourmands invités du concert France Bleu Live à l'Armada

Rouen, France

Le concert France Bleu Live du lundi 10 juin accueille un nouvel invité de marque. Le groupe Trois cafés gourmands sera sur la scène de l'Armada à Rouen pour quelques chansons.

Eté 2018 : une chanson cartonne partout en France. Son air entraînant, ses paroles qui parlent de l'attachement à sa terre natale font de cette chanson un tube populaire. Cette chanson c'est "A nos souvenirs". C'est le début de la notoriété nationale du groupe corrézien.

Un succès inattendu qui n'est pas monté à la tête des trois amis d'enfance qui se sont retrouvés après leurs études. Leurs chansons racontent leur quotidien, leurs aventures familiales, amoureuses. Servies sur des mélodies que l'on retient, elles parlent à tous, même quand on n'habite pas la Corrèze comme le groupe. Sur scène, le public les acclame.

Trois cafés gourmands sera donc en concert avec Claudio Capéo, Gauvain Sers, les Frangines et Joad ce lundi 10 juin à partir de 20h30 sur la scène des concerts de la Région Normandie à l'Armada 2019.

A noter : Trois cafés gourmands sera au festival Rock in Evreux le dimanche 30 juin, avec Hoshi, Bigflo et Oli et d'autres.