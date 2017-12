Ce sont des sculptures de bronze, des estampes, lithographies, collages, gravures et du mobilier signés du grand maître espagnol Salvador Dalí. 300 œuvres amassées par un ancien galeriste amateur d'art. Elles sont exposées en temps normal Butte Montmartre à Paris à l'Espace Dalí, pas peu fier d'afficher 150 000 visiteurs par an venus des quatre coins de la planète.

Il y en a pour plusieurs millions d'euros. Le déchargement a lieu en pleine rue et sous la pluie.

Le déchargement est chapeauté par l'une des responsables parisiennes Charlotte Rétaggi :

C'est un très gros trésor, de plusieurs millions d'euros. On est arrivé à 6 heures ce matin et on a eu trois heures pour tout décharger du camion, on transfère maintenant le stress à ceux qui récupèrent l'organisation."