Expo photo : la laiterie de Saint-Jean-de-Liversay racontée par ses habitants

Sur les murs de la commune de Saint-Jean-de-Liversay, on peut voir douze grands portraits d'habitants. Photographiés chez eux, face à l'objectif, ils racontent également une anecdote en lien avec l'histoire de la laiterie de Saint-Jean, retranscrite sous forme de texte.

Une exposition documentaire, pour faire vivre l'histoire locale, selon le photographe Samuel Buton : "Ce ne sont pas des choses historiques, ce n'est pas des grands faits, C'est des petites anecdotes intimes et personnelles. Quand on les met bout à bout, ces anecdotes vont raconter une histoire commune : "Ce ne sont pas des choses historiques, ce ne sont pas des grands faits, Ce sont de petites anecdotes intimes et personnelles. Quand on les met bout à bout, ces anecdotes vont raconter une histoire commune. Cela permet d'aborder le territoire et l'histoire avec tendresse"

Une laiterie fondée en 1890 et fermée en 2006, alors en 116 ans d'existence, elle a marqué l'histoire du village et les vies de nombreux liversois.

La petite histoire dans la grande Histoire

Parmi les portraits, on trouve Paulette, 81 ans aujourd'hui, mais embauchée sur un poste de bureau en 1959. Elle a 17 ans, c'est son premier emploi. Son anecdote ? Elle a réussi à sauver la caisse lors d'un cambriolage.

Tous les deux jours, Paulette doit apporter la caisse métallique contenant toutes les recettes à la Poste. Mais elle est embauchée dans une période où la laiterie marche bien... Et en deux jours, elle a le temps de très, très bien remplir la caisse. Mais ces liasses de billets sans protection l'angoissent, alors elle fabrique une deuxième caisse secrète : "Avec une boîte en bois où on mettait le beurre, et des pots de petits suisses pour les pièces, et je la mettais dans l'armoire fermée à clé."

Ce qui devait arriver arriva, et un matin, elle trouve le directeur et les gendarmes à la laiterie: "le directeur me dit : "On a été cambriolé cette nuit!" Et je lui "mais, ils ont pris la caisse en bois aussi ?" Il me répond : quelle caisse en bois ? Alors je vais vite dans l'armoire, et la caisse en bois était toujours là, avec tout l'argent. Ouf!" Mais encore aujourd'hui, elle se souvient d'un détail : "c'est vrai que le directeur ne m'a même pas remerciée... Alors que j'ai quand même sauvé la caisse!"

Elle se souvient encore de cette période comme une d'une période de faste : " C'était un petit peu le poumon du village. On livrait La Rochelle, Niort, les bateaux qui embarquaient. Tout était frais, il n'y avait pas de camions frigorifiques à l'époque! "

Les difficultés financières auront eu raison de la laiterie

Mais dans les années 80, la concurrence internationale et le coût financier de la remise aux normes de cette vieille usine qui date de 1890 mettent en difficulté la laiterie. Gérard Pichot prend la président de la coopérative en 1990. Lors de sa prise de fonction, on lui donne à peine six mois avant la fermeture. Finalement, il offre 16 ans de sursis à la coopérative, qui ne fermera ses portes qu'en 2006. Il garde tout de même une véritable fierté de sa présidence: "Notre beurre, Le Royal d'Aunis, c'était quand même quelque chose! Je peux vous le dire, moi. Sur l'étape parisienne, il était connu ! Dans la vallée du Rhône, il était connu! C'était une époque... Et j'ai connu la fin."

Aujourd'hui, un centre social doit ouvrir ses portes dans les anciens locaux de la laiterie.

Une exposition photo à retrouver sur les murs du village de Saint-Jean-de-Liversay, jusqu'au mois de septembre 2023.