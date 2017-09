Expos, musique, théâtre… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Une Foire expo, des Jeux d’orgues, un Festival familial, du modélisme et des planches ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 9 et dimanche 10 septembre en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Foire expo de Périgueux du 9 au 17 septembre

La Foire exposition vous ouvrira ses portes ce samedi et vous proposera diverses animations. Parmi celles-ci, une grande nouveauté pour cette édition 2017 : « La ferme de l’horreur »… Une animation bien différente de ce qui est habituellement proposé à toutes les générations, puisqu’ici les frissons seront au rendez-vous sur 300m² de pièces et de couloirs d’une vieille ferme abandonnée et hantée. Les plus courageux seront aux prises avec des comédiens et à des effets de sons et de lumière plus vrais que nature… Cette foire va par ailleurs rassembler de nombreux exposants et les goûts et les saveurs ne seront pas loin, entre les journées du miel et le village gourmand rassemblant restaurants italien, alsacien et périgourdin… Ces espaces seront particulièrement animés et la musique sera à l’honneur lors des 3 nocturnes de samedi 9, vendredi 15 et samedi 16 septembre. Et puis naturellement, ce qui fait la marque de fabrique de cette foire expo de Périgueux, ce sont les manèges gratuits… Une gamme de 9 manèges de qualité vous sera proposée ; des manèges totalement gratuits à partir du moment où vous vous êtes acquittés du billet d’entrée à la Foire, au Parc des expositions du Périgord : le tarif normal est de 6 euros, 3 euros pour tous du lundi au jeudi. Les horaires ? De 10h à 20h tous les jours et jusqu’à 23h pour les nocturnes.

Concert de clôture des « Jeux d’orgue » à Périgueux ce dimanche

L’association « Les amis des orgues de Périgueux » est heureuse de disposer dans la même commune de deux instruments différents et complémentaires. L’orgue historique de la Cité, en l’église Saint-Etienne, totalise 2.800 tuyaux et permet d’interpréter des œuvres de musique française et européenne des XVIIème et XVIIIème siècles. Cet orgue fut construit en 1733. Le grand orgue de la cathédrale Saint-Front, lui, construit pour l’exposition universelle de Paris en 1869, rassemble 3.000 tuyaux. La beauté de ses timbres et la vivacité de ses grands jeux permet d’interpréter des œuvres des XIXème et XXème siècles. C’est devant cet orgue-ci que va s’installer dimanche Laurent Jochum. Il est titulaire des grandes orgues Cavaillé-Coll de l’église Saint Jean-Baptiste de Belleville à Paris, a remporté plusieurs concours et sillonne la France et le monde, de Prague à San Diego. A ses côtés, un artiste prometteur à la flûte de pan : le Roumain Dorian Gheorghilas, qui a participé à de nombreux concerts en Europe et en Russie. Les deux artistes vous proposent, en guise de concert de clôture de ce festival de l’été, une « Rencontre entre musique classique et musique populaire ». Ce dimanche, 16h30 à la cathédrale Saint-Front de Périgueux, vous trouverez notamment au programme des œuvres de César Franck, Gheorge Zamfir et autre Hector Berlioz. L’entrée est à 20 euros, 8 euros pour les plus de 12 ans et les étudiants, gratuite pour les moins de 12 ans et les chômeurs.

Creyss’tival tout au long du week-end à Creysse

L’association CREYSS’TIVAL, en partenariat avec la commune de Creysse et l’association BASE, organise pour la quatrième année consécutive, ce week-end, le « Creyss’tival », festival familial, sur le site Bella Riva à Creysse. Plus qu’une fête de village, ce sont deux jours d’animations pour tous les âges autour du thème de l’eau permettant de valoriser ainsi la rivière et ses alentours. Tout au long du week-end, des initiations sportives gratuites sur la Dordogne seront organisées. Le Club de Canoë-Kayak de Saint-Antoine-de-Breuilh proposera kayaks et canoës. Le ski club de Trémolat fera découvrir aux enfants le baby-ski nautique. Parcours aventure, structures gonflables, waterballs, ventrigliss, jeu de sumos, mur d’escalade, tir à l’arc, stand de maquillage seront aussi accessibles gratuitement durant tout le week-end. Fort de son succès, l’atelier confection de mini-radeaux sera reconduit samedi après-midi. Les enfants auront à disposition quantité de végétaux, pour créer leur flottille miniature. Seule consigne : qu’elle puisse flotter et qu’elle soit biodégradable. L’élection des plus jolies et le lâcher des embarcations sur la rivière auront lieu en fin d’après-midi. La nouveauté 2017 est la création d'un marché artisanal le samedi de 14h à 22h dans la grande salle voûtée de la mairie de Creysse. Insistons bien : toutes les animations sont gratuites !

Exposition maquettes, figurines et modélisme à Montignac

La Section Maquette du Foyer Rural de Tamniès organise son exposition de maquettes, de figurines et de modélisme à la salle des fêtes de Montignac tout au long de ce week-end. Au cours de cette manifestation regroupant environ 80 exposants venant de nos régions de Bretagne, Bourgogne, Lorraine, PACA ou du Grand Sud-Ouest, en faisant un détour par l’Italie ou la Grande-Bretagne, c’est environ 2.000 à 2.500 réalisations de grande qualité qui seront présentées. L’exposition sera ouverte samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h. Tarif : 2€ et gratuit pour les moins de 16 ans.

Les « Tr’Acteurs » dès ce week-end au Coux et à Marnac

Les « Tr’Acteurs » ? Il s’agit d’un festival de théâtre amateur qui s’achèvera samedi 16 septembre à Saint-Cyprien. OLever de rideau ce samedi 19h30 au Coux (salle des fêtes) avec « Petit voyage en planète Taire » par la troupe « La bande à Marie » de Castelnaud. Une aventure théâtrale en 5 tableaux pour illustrer ce qui ne se dit sans doute pas d’habitude ou alors si peu. La participation est de 12 euros. Dimanche, 15h à la salle des fêtes de Marnac, Tania et Alain Laugénie vous proposeront « Moustaki… le Métèque ». Conçu comme un récit, ce tour de chant théâtralisé est un magnifique hommage à Georges Moustaki, sa vie, son œuvre. Un moment à déguster ainsi que le goûter convivial qui suivra la représentation. La participation est de 6 euros.