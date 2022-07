Festival ludique international de Parthenay : des cartes du célèbre jeu poitevin Dixit en réalité augmentée

Dixit est un jeu né dans le Poitou au succès international. 11 millions de boîtes de ce jeu de l'éditeur Libellud venduesdans le monde depuis sa création en 2008. Et pendant le Festival ludique international de Parthenay, le FLIP 2022, une exposition lui est consacrée chapelle des Cordeliers : "Dixit augmenté". "L'idée de l'exposition, c'était de présenter les cartes Dixit, qui sont connues dans le monde entier, et de leur donner une vie complètement nouvelle", explique Olivier Decroix, chargé de mission dans le domaine ludique à Parthenay.

Une quinzaine de cartes sont présentées et pour en profiter il faut se munir de son smartphone. "Vous téléchargez une application, vous approchez votre téléphone de la carte et vous allez voir la carte qui va se mettre en mouvement", poursuit-il.

C'est magique

"On connaissait les cartes Dixit et grâce à une application on peut les voir prendre vie. Donc on est en train de regarder les bonhommes s'envoler et les fusées partir", raconte Jessica venue en famille. "C'est magique !", s'enthousiasme sa fille Suzie.

Devant les cartes qui s'animent sur le téléphone, Frédéric aussi en prend plein les yeux. "Le jeu à la base en lui-même fait travailler l'imaginaire et là voir les cartes en réalité augmentée, on a une vision des cartes qui peut être différentes. C'est très joli en plus de les avoir en grande taille. C'est des supers dessins à chaque fois donc c'est un réel plaisir".

L'école de design de Poitiers a participé à la réalisation de l'exposition. © Radio France - Noémie Guillotin

Mais ce n'est pas que pour les fans. "C'est très beau, c'est une des premières fois qu'on voit un truc en réalité augmentée donc je suis impressionné", raconte Alex qui avoue ne pas bien connaître le jeu.

Avec la participation de l'école de design de Poitiers

L'exposition a été réalisée grâce à l'aide de l'école de design de Poitiers. Une vingtaine d'étudiants a travaillé sur le projet, dont on peut même profiter une fois de retour à la maison. "Les gens chez eux vont pouvoir prendre les cartes qui sont exposées et avec leur téléphone ils vont voir les images s'animer", précise Olivier Decroix.

On ne sait pas encore où et quand mais l'exposition sera également présentée à Poitiers. En attendant, l'exposition Dixit augmentée est donc à voir jusqu'au dimanche 24 juillet chapelle des Cordeliers à Parthenay de 14 heures à 20 heures.