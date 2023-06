Exposition Banksy à Brest, 300 œuvres présentées gratuitement au public  :

Dernier tour de vis pour ces affiches. Avec ce point commun entre toutes les oeuvres exposées : "Sur une seule image, vous pouvez avoir plusieurs lectures. L'artiste ne nous dit jamais comment penser ou comment réfléchir." François Bernardino, alias Béru, est à l'origine de cette collection entamée en 2007 après une rencontre à Londres au cours d'un spectacle de rue. "Je rentre dans cet atelier avec plein de trucs, des pochoirs, des machins. Au moment de partir, l'artiste me dit 'prends deux dessins'. Je prends un dessin qui s'appelle Paparazzi. Je suis Italien donc ça me plaît. C'est un rat photographe. Et puis deux flics avec écrit 'Fuck the police', ça me touche aussi. Je le prends."

Les oeuvres de Banksy sont exposées jusqu'au 25 juin aux Ateliers des Capucins © Radio France - Typhaine Morin

Quelques mois plus tard, en feuilletant un livre, il comprend. "Et en vérifiant chez moi, je me rends compte que j'ai probablement rencontré l'artiste." Car Banksy, personne ne connaît l'homme. Les hypothèses vont bon train, mais tout le monde connaît son œuvre et celle, sans doute la plus connue du lanceur de fleurs, où l'on voit un manifestant masqué jeter un bouquet de fleurs. "Pour moi, l'amour est toujours plus fort que la violence. C'est le message profond de cette image là. Mais un enfant va voir un homme qui jette un bouquet de fleurs, un autre va voir un manifestant, un autre va voir de la violence", interprète Béru.

Solidarité et paix

Dans chacune de ses œuvres, l'artiste pointe les injustices du monde et cette expo se met au service de ses idéaux. "Notre idée, c'est de soutenir ceux qui se battent sur les idéaux de Bercy la solidarité, le mal logement, la situation des femmes et des enfants, la paix, la Palestine, avec tous les thèmes que transporte Banksy dans toutes ses œuvres", explique Thierry Angles, le président du fonds de dotation de la Banksy Modeste Collection*.*

L'entrée de l'expo est d'ailleurs gratuite. Les visiteurs sont invités à faire des dons. "Ça nous permet de faire vivre la collection, de continuer notre aventure d'expos de droite à gauche, d'aller d'un point à l'autre. Et en même temps, on redistribue aux assos." Des associations parmi lesquelles la Croix-Rouge, la Ligue des droits de l'Homme, SOS Méditerranée ou encore le Secours populaire.

A gauche, "Le Lanceur de fleurs", l'une des oeuvres les plus connues de Banksy © Radio France - Typhaine Morin

Une vitrine pour les associations

"Ça nous permet de sensibiliser aussi et de rappeler à la fois aux bénévoles, mais aussi au grand public, que le Secours populaire fait des actions d'accès à la culture. Et le fait d'être dans un quartier de Brest où on n'est pas habituellement nous offre une vitrine. On va pouvoir aussi sensibiliser et recruter des bénévoles", estime Bastien Cabon, animateur départemental au Secours populaire. Ce sont d'ailleurs des bénévoles qui tiennent l'exposition.

C'est la septième expo de la Banksy Modeste Collection. Et Brest, une suite logique. "C'était pratiquement écrit. Ou dessiné ! Voir toute cette effervescence dans Brest, autour du graff, autour du street art. Il y a cette relation d'ouverture et de partage qui est importante à Brest. C'est avant tout ça. C'est du vivre ensemble autrement qu'ailleurs il me semble", estime Alain Lelièvre, le directeur général des Ateliers des Capucins.

Invitation lancée

Et il est même le bienvenue à Brest ! "Tout ce que j'espère, c'est qu'on verra une trace de son passage quelque part dans la ville, dit Yann Guével, le président des Ateliers des Capucins et élu à la Métropole. On a autour des Capucins plusieurs lieux qui se prêtent tout à fait à l'expression de son art." L'invitation est lancée.

Des oeuvres connues du grand public, alors que l'identité de l'artiste, elle, reste mystérieuse © Radio France - Typhaine Morin

"Le lanceur de fleurs", de Banksy © Radio France - Typhaine Morin